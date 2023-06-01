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榮耀再現！Panasonic獲頒信譽品牌5座白金獎

聯合線上／ 董欣怡

最受消費者信賴的2023年讀者文摘信譽品牌出爐！Panasonic再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌，榮獲5座白金獎和8座金獎、總計13個品項。Panasonic在象徵最高榮譽的白金獎斬獲業界最多5獎座，更是唯一連續4年都拿到5白金殊榮的家電廠商，在「家電售後服務與直營維修中心」品項也連續3年獲得金獎肯定。

今年Panasonic 榮獲5座白金獎分別為電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱和鹼性離子整水器；8座金獎為冷氣機、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、投影機、DC直流馬達省電電風扇及家電售後服務與直營維修中心，是台灣區獲獎最多的品牌，統計調查25年間總獲獎數高達172項。此外，Panasonic在全球知名德國GfK市調公司2022年台灣市場銷售調查中，也有高達8項商品台灣銷售第一。再再證明從商品到服務，Panasonic的軟硬實力和品質皆贏得台灣民眾的信賴與喜愛。

Panasonic再度榮獲2023年信譽品牌最高殊榮，由副總統 賴清德頒獎予台灣松下銷售公司總經理 張天來。 圖／台灣松下銷售公司提供
Panasonic再度榮獲2023年信譽品牌最高殊榮，由副總統 賴清德頒獎予台灣松下銷售公司總經理 張天來。 圖／台灣松下銷售公司提供

考量疫情對消費者與環境帶來的影響，Panasonic空調引進業界唯一日本最新100倍nanoe X健康科技，每秒可釋放48兆OH氫氧離子，抑菌超速淨，經全球性研究機構Texcell實證，可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)達99.99%。同時為滿足消費者對好空氣的追求，Panasonic更將獨家nanoe X健康科技運用到旗下的除濕機、空氣清淨機、換氣商品等多項空質產品中，讓消費者在使用時，就像家中空氣有了抗體，不再擔心呼吸危機；在空調商品上更首創24小時防霉監控，領先業界做到「開機全室淨化、關機全機防霉」的空調新標準。

此外，為了改善現代人忙碌生活所帶來的挑戰，Panasonic也透過家電新科技讓生活更加便利，像是電冰箱搭載「新鮮急凍結」與「-3℃微凍結」科技，魚、肉、料理食材不用冷凍就可保持新鮮 7 天，料理無須解凍、省時輕鬆；洗衣機的「洗劑量自動精準投入」功能，一指搞定讓洗衣更輕鬆。除了持續提供好的商品以外，Panasonic也透過物聯技術研發IOT智慧健康家電，全新Google TV系列透過語音直覺控制，打造專屬的個人化娛樂，讓電視成為居家智慧娛樂中心。

而Panasonic之所以能成功獲得廣大消費者的心，不僅是好的產品，完善的貼心服務也是另一個重要關鍵。透過全台28處直營服務中心、296家服務授權店，提供購買前、中、後專業快速的優質服務，完整的服務網絡貼近消費者身邊。一直以來，Panasonic陪伴台灣共同成長，在消費者的每個重要時刻從不缺席，以「共創美好生活」的目標，應用與日本同步的先進技術，提供適合台灣居住環境的家電商品，同時持續關心生活環境的趨勢與變化，守護這片土地、投入綠色低碳，並深化永續發展。

未來Panasonic會致力於提升旗下產品之效能、研發各種節能技術，不僅是服務消費者，更是由內而外擴散影響力，協助建構淨零排放的社會，也承諾將節能減碳的未來式變成現在式，推動2030年全事業達到碳中和、2050年達到「使用能源小於創造能源」的目標，實現Panasonic GREEN IMPACT的願景。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/
顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機(02)412-8222

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