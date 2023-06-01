【重磅快評】瑪娃的颱風預報讓大家不知發生何事

瑪娃颱風海警解除，沿台灣東海岸保持一定距離往北轉北北東遠颺。瑪娃上月二十日在菲律賓東南方海域生成，由於暖海水發展條件極佳，二十六日即成為強烈颱風，隨即美國CNN贈與「野獸」頭銜，形容為幾十年來初夏最威猛的颱風；台灣也懾於其每秒七十三公尺的超超強陣風，陷入野獸瑪娃可能侵台的恐懼中。

瑪娃壯大初期一路直撲台灣，媒體颱風預測路徑圖對準台灣，唯一存留的希望是二十九日高壓東退，瑪娃轉北，再轉北北東；但預報強調變數很多，仍強調瑪娃是野獸強颱，以其蹂躪關島的畫面，意味台灣要做好準備。由於「氣象法」不准民間播報颱風等災難性氣象，否則最高重罰五十萬元，以致媒體傳播的瑪娃訊息全部與氣象局同一口徑。

怪事發生！瑪娃奔到菲律賓東方海面、恆春東方約二千公里海域時突然像洩了氣，雖然暴風半徑沒縮小，但瞬間陣風快速減弱，瑪娃由強烈颱風降為中颱，與台灣四百公里安全距離北上，再轉北北東後，瑪娃已由野獸轉為顯得溫馴，尤其台灣除了東海岸長浪，並無強陣風，只有北部山區有兩百多毫米降雨，中、南部無雨，國人不解瑪娃怎麼沒挾強風暴雨來台。

之前瑪娃奔台時，預報的訊息是海水暖、發展條件好；只有資深氣象前輩李富城提醒聖嬰現象已在太平洋東邊成形，暖水域一路延伸到國際換日線；太平洋西端北緯二十度近台灣的海域海溫觀測到明顯降低；這現象多個監測海洋、海溫的國際組織分別發表海溫圖，證實此事。

瑪娃北上進入太平洋偏冷海域，就像一壺沸騰的熱水瞬間注入冷水，不但無法沸騰、成長，原有的威力瞬間大減；台灣因而修正大豪雨的氣象預報，只在三十日、三十一日有較大雨勢，也只在北部、東北部山區，缺水至極的中南部還是盼不到雨。

瑪娃不侵台不是壞事，但更該關切的是瑪娃動向、威力變化的海溫變化因素，為什麼官方的颱風預測不談聖嬰影響？不談海溫變化？讓人民處在驚訝中，不對的。