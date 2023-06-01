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新冠第4波疫情 XBB超強！中部某國中合唱團「團滅」
疾管署監測，國內新冠肺炎進入第4波疫情，變異株XBB成主流。醫師分析，口罩解禁，加上XBB傳染力強，門診「天選之人」確診率約占8成，中部一所國中的合唱團整團中招，被迫暫停練習，呼籲民眾仍應戴口罩防疫。
中區防疫指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染中心副院長黃高彬表示，這波流行以XBB為主，是所有變異株中免疫逃脫、傳播力最強，但症狀大多輕微，染疫多數是青壯人且之前沒確診過，活動力強，散播病毒多。
黃高彬說明，現在脫下口罩人多，增加流感傳播力，也是青壯人口染疫多，再傳染給家人、小孩，就有一所學校的合唱團整團得流感只能停唱。他呼籲，民眾仍應戴口罩防疫，建議長者、六歲以下兒童及免疫力低下民眾施打新冠疫苗
台中診所醫師施勝桓觀察，近期因新冠確診約占門診的二成，其中多為全家陸續確診就醫，確診者中又以「首確族」最多，高達近8成，很多沒有確診過的「天選之人」在診間很訝異自己竟然確診。
施勝桓說明，這波流行與主流XBB變異株具免疫逃脫、傳播力強有關，連天選之人也中招，因此打疫苗主要是減少重症，還是戴上口罩才是防疫重點。
台中市衛生局說明，近期新冠病毒、流感、腸病毒等疫情都有上升趨勢，其中台中市新冠確診人數增加約3成，市府為了鼓勵民眾施打新冠疫苗，65歲以上長者接種，就贈送4劑快篩劑與500元禮券；65歲以下民眾接種也提供4劑快篩劑，符合資格民眾可踴躍前往台中市合約院所接種。
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