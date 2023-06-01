酷愛露營他投入露營車市場 打造人人玩得起的「移動的家」

52歲郭宇德原本從事餐飲業和太太喜歡戶外露營遊玩，5年前遇另對夫妻「因為露營車太貴消費不起」窩在小轎車睡覺，回來後他一直睡不著，用紙摺出一個車廂模型，想打造一輛大家都消費得起的露營車，而且一個簡單的概念，車廂不用的時候可以放下來，掛上去就是一個完整的露營車功能，法規上完全合法，起心動念開始打造露營車。

郭宇德說，剛開始時發現台灣沒有這一區塊產業、周邊產業也沒有，基本上都是要靠進口的，開發過程中比較大的困難就是它的車廂體，廂體要如何輕量化，有強度又夠重，因為重量才是決定在露營車安全的最大的因素，台灣沒有所以就花了不少時間出國看展、找材料。

郭宇德表示，目前市面上的露營車有自走式、掀頂式、乘載式、床車及拖掛式等5種；自走式是最頂端，裡面有冷氣、冰箱、床、餐廳、衛浴設備等，其行照上記載「特種露營車」，都要300萬元起跳，甚至上千萬。

掀頂式，空間可以往上延伸，可以上下舖睡覺，將棚降下來就可以停進地下停車場，造價200至300萬元。

床車式，只在廂型車內作些調整、裝潢，主要以睡舖為主，其他設備為輔，近來不少汽車大廠推出組合套件，如駐車冷氣、百變床椅等，價格比較低，大家接受度高。套件大約從20多萬到百萬元，價錢當然不包含廂型車。

拖掛式：拖掛式露營車就是在車子後面拖掛廂體，其廂體造價從50多萬到數百萬元都有。

乘載式，露營車廂跟貨車是分開的，需要的時候透過乘載廂子的方式開出去，裡面跟自走式一樣都有的配置，這也是目前他公司開發推展的露營車型式，造價大約130萬元到180萬元（含貨車、車廂）。

郭宇德說，依法規這個車廂就是貨物，貨車載貨物是合理合法，當貨車停好時，後面車廂有設備可以做睡覺等使用，但是它基本上就是個貨物，貨物承載的就是要有固定帶綁，不能用鐵片、螺絲等固定。行照上是「框式貨車」，如果沒有綁帶子，就要被開罰單。

他設計的車廂約2坪大、外蒙皮採輕量耐刮，高190公分，組裝起來不會超過法規的285公分高，紗門設計，可以當移動家，隔冷、隔熱、通風良好。基本配備有臥室、餐廳、廚房，2種車廂格式小型約530公斤全配，大型650公斤全配，搭載1500cc的貨車，馬力足夠。