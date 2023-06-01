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近期還有颱風？ 賈新興：下周有熱帶性低氣壓生成機率 1張圖看路徑

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

瑪娃颱風已減弱為輕度颱風，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察下周一至周二有熱帶性低氣壓生成機率。

瑪娃颱風已減弱為輕度颱風，外圍環流持續影響台灣，中央氣象局發布大雨特報。大台北、桃園、新竹、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、強陣風及溪水暴漲，山區注意落石及坍方。

賈新興說，明天持續受颱風外圍環流影響， 苗栗以北有零星短暫陣雨，午後花東山區有局部短暫陣雨。周六至下周三各地午後有局部短暫陣雨，南投、嘉義、台南、高雄及屏東山區有局部較大雨勢。

他表示，下周一至周二觀察南海至菲律賓東方外有熱帶性低氣壓生成機率。

下周四午後山區有零星短暫陣雨，下周五位於鋒面前緣， 午後桃園以北、宜花及中南部有局部短暫陣雨。下周六受微弱鋒面影響，彰化以北及宜蘭有局部雨，午後台中以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

瑪娃颱風 桃園

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