輕颱瑪娃外圍雨帶持續影響台灣 長浪可能到周末

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天苗栗以北地區受到颱風外圍環流影響，有明顯的陣雨，加上一陣陣的大風，感受上雨好像真的很大，不過沿海平地的累積雨量其實不算多。主要是這種外圍環流的降雨移動速度快，在北部近山平地、山區因地形攔截作用降雨持續較久，宜蘭大同鄉、新北三峽日雨量達到豪雨等級，帶來的降雨不少。

他說，瑪娃颱風過去路徑稍往東修，暴風圈隨著颱風減弱也縮小了一些，因此氣象局解除海上颱風警報。

柯聿寧說，瑪娃颱風今晨中心約位於宮古島南南東方約100公里處，強度已減弱為輕度颱風，但7級暴風圈半徑還是有250公里，北部持續受到外圍的偏北風環流影響仍有雨勢，中南部風向轉為偏北到西北風，從昨天開始風力明顯偏大，今天仍持續是風大的情況。桃竹地區的風力則有減弱的趨勢。

他表示，東半部今天則是背風側，宜蘭平地的降雨將逐漸緩和，溫度相較前兩天會明顯升高。午後受到背風繞流影響，東南部有熱對流發展機會，中南部山區午後亦有短暫雨機會。

明天颱風更為遠離，柯聿寧說，台灣附近風力減弱，加上華南到華中上空的副熱帶高壓往東延伸，帶來較穩定高溫的環境，中午前後局部內陸的溫度將明顯升高。

他說，在熱力條件足夠的條件下，中部山區、南部、東南部午後容易有熱對流發展。周六到周日北部山區也開始有點機會，目前預估周六這天中南部的熱對流發展條件好，可能有較大的雷陣雨，外出可多留意天氣變化。

他說，雖然颱風逐漸遠離，但所帶來的長浪仍可能持續到周末，建議不要太靠近東北部沿岸進行活動。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 輕度颱風瑪娃仍在台灣東方海面，有減弱的趨勢，不過外圍雨帶仍持續對台灣有影響。

颱風外圍環流影響，中央氣象局發布台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣5縣市大雨特報，今天大台北、桃園、新竹、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、強陣風及溪水暴漲，山區注意落石及坍方。

氣象局說，今天彰化以南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭、台中沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。