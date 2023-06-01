瑪娃遠離但風浪到周末 專家：有無梅雨關注6月10日之後

瑪娃颱風海上颱風警報已經解除，今天凌晨2時減弱為輕度颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天北部山區、東北部山區仍要嚴防局部大雨或豪雨，晚上降雨顯著趨緩。沿海及海上風浪仍大，要到周末才會明顯減小。

中央氣象局說，瑪娃颱風今天凌晨2時中心位置在琉球西南方380公里海面上（台北東南東方460公里海面上），以每小時15公里速度，向北北東轉東北進行，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

吳聖宇說，再來要開始留意6月10日之後到6月中旬這段期間，可能有梅雨環境再度建立的趨勢，不過時間尚早，有待後續再觀察。

颱風外圍環流影響，中央氣象局發布台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣5縣市大雨特報，今天大台北、桃園、新竹、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、強陣風及溪水暴漲，山區注意落石及坍方。

氣象局說，今天彰化以南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、宜蘭、台中沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。