張文瀚掌馬偕 擬加強與烏克蘭合作

馬偕醫院昨日舉辦總院院長授職暨就任感恩禮拜，新任馬偕醫院總院長張文瀚指出，未來他將以僕人精神，面對醫療環境與社會的丕變，持續為病人提供適切需求的醫療，達到身、心、靈的整合照護。

張文瀚是急診醫學部主治醫師，過去曾擔任馬偕醫院總院副院長、急診醫學部主任、院長室發言人等職務，專長在急診醫學、外科、長照醫學等。

張文瀚表示，就任院長後第一件事，就是建立更深的馬偕博士文化，必須從文化根基上塑造人才，才可以讓醫院有更好的建設，未來將會成立「文化推展委員會」，傳承這份文化。

「幸福醫院有三個因素，分別是先天優良遺傳本質、後天環境特質及心理素質，三者結合才能展現醫院文化、安全環境、領導者素養所建構出的優質特色。」張文瀚強調，關懷弱勢是馬偕長期以來的核心價值，哪個偏鄉有需要我們就會去，維護馬偕醫院的核心價值，才可以持續邁向國際價值。

張文瀚指出，馬偕博士從加拿大來台灣，跟台灣非親非故，但卻熱愛這個地方，這份文化應該傳承下去。目前烏克蘭有戰爭、缺乏醫療資源，馬偕醫院也派出國際醫療中心主任暨急診醫學部資深主治醫師蔡維德率隊前往當地，雖然受到砲彈影響，但是他無懼，秉持哪裡有需要就去哪裡的精神。

張文瀚說，未來馬偕醫院會加強跟烏克蘭的連結，將與穆卡切沃聖馬丁醫院簽訂MOU，由於戰爭會造成肢體損傷，接下來烏克蘭會有復健需求，讓傷者回復生活功能，馬偕醫院可以協助醫療教學計畫，烏克蘭也可派人雙邊學習。