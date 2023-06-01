糖尿病精準衛教 預防共病風險

國內糖尿病患高達242萬人，出現心血管疾病及腎病變等共病比率高，若能精準評估共病發生風險並及早預防，可以提升照護品質、降低不必要的醫療負擔。

台灣領先國際提出「精準衛教」新觀念，國衛院、糖尿病衛教學會與台灣阿斯特捷利康共同合作，依每位患者病程、可能延伸的共病問題、嚴重程度進行分析，再給予相對應的衛教內容，期盼從預防、照護階段達到精準醫療。

糖尿病衛教學會理事長王治元說，第二型糖尿病有年輕化趨勢，若罹病時間長達7至10年，等於得過一次很輕微的心肌梗塞，對於病史愈久、病情嚴重的患者，必須嚴加管理。

國衛院副院長許惠恒指出，糖尿病患者罹患冠狀動脈心臟病機率為一般人2倍，腦中風發生率也比一般人多出3倍，每三位糖友就有一位衍生慢性腎臟病。因此，及早預防共病非常重要，不僅可減少整體病程花費，更能讓病患維持良好生活品質。

國衛院長司徒惠康表示，國際間推動精準醫療時，多著重於治療上，但前期預防衛教也需要因應患者狀況而更個人化，國衛院現階段正投入一款糖尿病共病預測平台的研發，運用數據計算、比較共病風險，以提供精準醫療照護模式，助糖友及早預防共病風險。

「精準醫療」為全世界潮流，許惠恒說，這次整合資源與糖尿病衛教學會合作，帶入精準醫療概念，且糖尿病除易引發心、腎等共病外，也易造成肝癌、胰臟癌，因血糖與肝臟、胰臟都有密切關係，往後也會針對糖尿病與癌症的相關性進行分析及研究。