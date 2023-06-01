聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病精準衛教 預防共病風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內糖尿病患高達242萬人，出現心血管疾病及腎病變等共病比率高，若能精準評估共病發生風險並及早預防，可以提升照護品質、降低不必要的醫療負擔。

台灣領先國際提出「精準衛教」新觀念，國衛院、糖尿病衛教學會與台灣阿斯特捷利康共同合作，依每位患者病程、可能延伸的共病問題、嚴重程度進行分析，再給予相對應的衛教內容，期盼從預防、照護階段達到精準醫療。

糖尿病衛教學會理事長王治元說，第二型糖尿病有年輕化趨勢，若罹病時間長達7至10年，等於得過一次很輕微的心肌梗塞，對於病史愈久、病情嚴重的患者，必須嚴加管理。

國衛院副院長許惠恒指出，糖尿病患者罹患冠狀動脈心臟病機率為一般人2倍，腦中風發生率也比一般人多出3倍，每三位糖友就有一位衍生慢性腎臟病。因此，及早預防共病非常重要，不僅可減少整體病程花費，更能讓病患維持良好生活品質。

國衛院長司徒惠康表示，國際間推動精準醫療時，多著重於治療上，但前期預防衛教也需要因應患者狀況而更個人化，國衛院現階段正投入一款糖尿病共病預測平台的研發，運用數據計算、比較共病風險，以提供精準醫療照護模式，助糖友及早預防共病風險。

「精準醫療」為全世界潮流，許惠恒說，這次整合資源與糖尿病衛教學會合作，帶入精準醫療概念，且糖尿病除易引發心、腎等共病外，也易造成肝癌、胰臟癌，因血糖與肝臟、胰臟都有密切關係，往後也會針對糖尿病與癌症的相關性進行分析及研究。

糖尿病 患者 腦中風

延伸閱讀

什麼時候運動最能有助控制血糖？研究揭糖尿病患最佳鍛煉時間

全國242萬名糖友當罹病7年以上 竟等同得過「這種病」

糖尿病衛教應更新 建置平台精準治療

糖尿病最致命的併發症都跟血脂有關！醫教你如何控制避免患病

相關新聞

中重症倍增 新冠恐燒到7月中

由ＸＢＢ變異株所引發的第四波新冠疫情來勢洶洶，台大公衛教授陳秀熙團隊分析，中重症案例數量正逐漸攀升，與四月相比已增加一倍...

進口加拿大全齡牛肉 時程未定

衛福部食藥署於四月底預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間卅天已過，食藥署副署長林金富表示，共收到十五項意...

好市多A肝莓 再罰450萬

食藥署昨公布最新好市多Ａ肝莓檢驗結果，食藥署副署長林金富表示，本周與上周均無新增陽性案件，但因又有一批「冷凍草莓」驗出Ａ...

健康主題館／健身族增肌減脂 不能只靠雞胸肉

超商販售的「義式黑胡椒雞胸肉」，因一位健身教練情緒失控意外而爆紅。近年健身市場蓬勃發展，雞胸肉的需求水漲船高，超商整排的雞胸肉，不同的口味都賣得嚇嚇叫，雞胸肉不只是健身族群「增肌減脂」的食物首選，也是減重族群的好夥伴。

台彩經銷商抽籤結果 明開放查詢

中信金控子公司中信銀行委託台灣彩券公司，辦理第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選作業，昨在台大綜合體育館完成抽籤，從七萬五...

糖尿病精準衛教 預防共病風險

國內糖尿病患高達242萬人，出現心血管疾病及腎病變等共病比率高，若能精準評估共病發生風險並及早預防，可以提升照護品質、降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦