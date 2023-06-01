進口加拿大全齡牛肉 時程未定

衛福部食藥署於四月底預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，預告期間卅天已過，食藥署副署長林金富表示，共收到十五項意見，其中三項為反對的負面意見，後續將與農委會召開跨部會，討論下一步邊境管控措施，開放時程則配合國家政策。

農委會防檢局副局長徐榮彬說，這次開放的加牛僅是全齡牛肉，排除相對高風險的腦髓等物質，雖然沒有什麼事情是可達到百分之百，但風險很低，可忽略，至於何時會正式公告開放，會再與食藥署討論評估。

食藥署日前針對加拿大全齡牛肉進行風險評估，結果指出，若民眾終生只吃加拿大帶骨牛肉或牛內臟，感染狂牛症風險分別約為每四十五億分之一及每十五億分之一，機率極低，屬於可忽略風險。

該預告蒐集意見期限至五月廿九日為止，林金富表示，共收到十五項意見，正面意見包含立委表達的支持；負面反對意見則來自公協會、消基會及消費者；其餘意見為要求提供查廠報告、風險評估報告、審查會議紀錄等，已將答案回應給關注議題的立委、消費者。

「全齡牛開放是國際趨勢。」林金富說，台灣已開放加拿大牛肉進口十六年，去年加拿大牛肉前十大進口國中，僅南韓、沙烏地阿拉伯以及台灣目前仍有所限制，美國、日本、墨西哥等其餘國家則並未限制進口。

林金富說，食藥署僅負責技術性的安全審查，並依照程序公開原則，將風險結果進行預告。

林金富表示，後續開放進口時間點，得先與農委會進行跨部會討論後，調整邊境管控措施，再配合國家政策公告上路。