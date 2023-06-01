中信當代繪畫獎 即起開放報名

中國信託文教基金會支持當代繪畫創作，主辦第二屆「中國信託當代繪畫獎」，總獎金兩百萬元，這是台灣唯一聚焦當代繪畫的獎項，入選作品可在關渡美術館展出。首獎獎金八十萬元、優選三名獎金各四十萬元，即日起至七月卅一日下午五時止，開放線上報名，歡迎具藝術性、彰顯時代精神的原創繪畫作品踴躍投件。

「中國信託當代繪畫獎」每兩年舉辦一次，徵件作品不限主題、尺寸、媒材，凡是擁有中華民國國籍或持在台永久居留證，年齡為廿歲至四十五歲，於二○二一年後完成的作品，皆可角逐獎項。

本屆主視覺以當代藝術極具代表性的克萊茵藍為設計主色。中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會透過舉辦獎項拋磚引玉，將綜合型藝術獎項中被邊緣化的繪畫，帶回大眾的視野，我們努力優化獎項細節，希望吸引更多優秀藝術家參與，更與關渡美術館共同舉辦展覽，提高作品能見度。

藝術家蘇煌盛首屆參賽以「今宵多珍重」水墨作品獲優選，目前旅居英國持續創作，他認為當年的獎項與獎金支持他繼續創作，基金會典藏、展示作品，也拉近藝術、企業空間與不同領域的社群關係。

第二屆「中國信託當代繪畫獎」獲獎及入選名單將於十一月十日前公告，詳情請上中國信託當代繪畫獎官網查詢https://bit.ly/41Zikg5。