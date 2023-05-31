影／行政院文化獎頒獎 史豔文藏鏡人為黃俊雄放下60年恩怨

「那怕是只有一個人鼓掌，我都會繼續努力，為本土藝術布袋戲付出而無怨無悔，我是永遠的布袋戲演藝者黃俊雄。」第42屆行政院文化獎昨舉行頒獎典禮，90歲的布袋戲大師黃俊雄無法親至現場，透過兒子黃立綱之口訴說他對布袋戲的熱情與使命。另一位得主吳靜吉則當場宣布，將一百萬的獎金捐給紙風車反毒戲劇工程，協助孩子透過戲劇抗拒毒品的誘惑，「希望大家共襄『藝』舉完成這件事。」

行政院文化獎頒獎典禮今天下午於台北中山堂舉辦。行政院長陳建仁因赴立院致意延誤到場，由副院長鄭文燦代表致詞。他表示，三位得獎者的共同點是注重文化的平權與進用權，讓文化的學習和欣賞沒有距離，也縮短了精英和大眾的距離，「把這樣的文化教育當作終生使命。」而陳建仁最後仍趕上，親授文化獎章予本屆得主吳靜吉，以及李淑德、黃俊雄的代領人。

鄭文燦透露，除了近日通過文化創意產業發展法修法，增加投資抵減優惠，文化部長史哲也正提出「文化內容產業4+1年發展計畫」，希望獲得行政院、國發會長期支持。

史哲表示，行政院文化獎已累計93位得主。本屆文化獎先由各界公開推薦40名候選人，24人進入決審，13位決審委員以四分之三以上同意的修憲門檻選出三位得主。其中黃俊雄、李淑德兩位得主因身體因素無法親自至現場受獎，史哲親赴兩位家中頒予獎章及證書。

享有「台灣小提琴之母」美譽的李淑德，早期赴美深造，取得新英格蘭音樂學院小提琴音樂碩士。返台後投入教學工作逾半世紀，門生不可計數，如陳沁紅、林昭亮、胡乃元、陳太一及辛明峰等人，都是她的學生。外甥沈浩亮表示，陳沁紅說她「什麼都不會，只會教小提琴」，也希望下一代用「教小提琴」來回報她。

李淑德的學生陳沁紅則透露，李淑德原本念的是美術系，師大四六運動之後，她決定轉系到音樂系，此外她也是擅長標槍的運動健將。多才多藝的她，認為「音樂不能只是關在房間裡」，必須從生活、閱讀中得到養分。她鼓勵學生接觸美術、運動等各種領域，規劃的寒暑假音樂集訓，她帶著學生爬山、控窯、把地下室灌滿水當游泳池。這些美好的童年回憶成為學生音樂道路的養分，音樂之路走得更長遠。

黃俊雄以「雲州大儒俠」開創了「電視布袋戲」的表演形式，創下台灣電視史上最高收視率97%的紀錄。學者林茂賢表示，該劇一演五百多集，播出時屢屢見到民眾不上班、學生不上學、計程車停路邊不上工的社會怪象。主角史艷文還曾高票當選「民族英雄」，「如果史豔文可以選總統，一定可以高票當選」。而黃俊雄及父親黃海岱的布袋戲，創下看布袋戲要買黃牛票，布袋戲也能拍電影、出唱片一定要有布袋戲角色才會紅的紀錄。

在黃俊雄的手中，布袋戲從古冊戲、劍俠戲和金光戲，一路演變為電視電影布袋戲。「戲劇不能墨守成規。」黃俊雄在得獎感言中表示，台灣是多元文化的國度、國民所受的是多元教育，「如果戲劇本身無法呼應它的多元性，久而久之就產生疏離感，戲也就沒人愛看了。」

黃俊雄的子弟兵今天在典禮上獻演布袋戲「五音一口盡、乾坤一掌中」，史艷文、苦海女神龍和藏鏡人等一票布袋戲明星齊聚，一番混戰後握手言和，齊賀創造者黃俊雄榮獲行政院文化獎，還說要為黃俊雄放下糾纏60多年的恩怨。台下觀眾驚喜連連，彷彿回到守著電視看布袋戲的童年。

吳靜吉是台灣劇場、表演藝術的歷史擺渡人，是台灣文化的重要推手。吳靜吉致詞時提到，20年前自己受政大EMBA賦予設計「領導與團隊」課程，當時即把戲劇帶進課程中，期盼藉由戲劇讓大家投入課程，而這課程不但20年後還存在，也擴散到IMBA、MBA都還在教。吳靜吉希望透過戲劇讓兒少培養創造力，認識自己與別人、家鄉的關係。「這個獎不是我一個人的，是給那些曾經在台下或背後努力將他們時間、精神、金錢付諸於公益的活動，而且透過藝術讓台灣亮起來的所有人」。