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夏天愛洗冷水澡降溫？ 專家曝：用這溫度洗才對

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議，夏天想要降溫應該要洗熱水澡，而不是沖冷水。示意圖／ingimage
專家建議，夏天想要降溫應該要洗熱水澡，而不是沖冷水。示意圖／ingimage

天氣漸漸變熱，不少人為了消暑總會快速沖個冷水澡，但最近有專家表示，其實洗冷水澡並不會讓體溫下降，想要感覺涼爽，還是應該要洗熱水澡。

據《鏡報》（Mirror）報導，多明尼克（Dominic Lees-Bell）是專門製作浴室用品的供應商，他在受訪時表示，最簡單的降溫方式，其實是洗熱水澡。

多明尼克說，洗冷水澡或泡冷水其實會讓體溫更高，因為當人們浸泡在寒冷的環境中，身體會調節核心溫度，讓人感覺比沖完冷水澡之前還熱。因此他指出，如果要降低體溫應該要洗熱水澡，因為洗熱水澡會增加血液循環，讓身體熱能流失，進而降低體溫。

美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的研究也支持這項說法。根據該機構官網所述，如果在室溫很高要降溫時，應該要洗熱水澡或泡熱水澡。美國國家心臟、血液與肺部研究所（US National Heart, Blood, and Lung Institute）的研究也指出，人在睡覺時體溫會明顯下降，因此睡前洗熱水澡更有助於放鬆，讓人能好好休息。

美國克利夫蘭診所的皮膚科醫師梅麗莎．皮聯（Melissa Piliang）表示，最適合洗澡的溫度是華氏112度（攝氏約45度），因為這樣的溫度既可以保護皮膚的脂質層，又能清洗掉污垢和細菌。不過她也表示，其實洗澡時不太會特地測量溫度，只要水溫對個人來說是舒服的就是最適合的溫度。

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