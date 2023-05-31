王國材：雲林交通死亡增最多 呼籲縣長張麗善在道安工作要多努力

交通部今天召開道安說明會，公布1月3月統計資料，其中北市行人死亡增加最多，而雲林交通事故死亡全國增加最多，不過1月至4月，雲林縣長張麗善至今均因公未親自主持；交通部長王國材今也喊話，了解縣市長公務繁忙，但仍要呼籲「在道安工作多努力」。

根據統計，今年1月至3月道路交通事故件數、死亡及受傷，均較去年同期增加；交通事故10萬2744件，造成812人死亡、13萬7702人受傷，比去年同期增加9416件（+10.1%）、增加73人死亡（+9.9%）、增加1萬3836人受傷（+11.2%）。

交通部表示，若以機車、高齡、兒少、酒駕來看，1月至3月機車、高齡及酒駕死亡人數分別增加57人（+12.6%）、增加20人（+6.6%）、增加1人（+1.4%），兒少死亡人數則減少1人（-4.2%）。

交通部指出，30日死亡人數以雲林增加最多，高齡及機車持續惡化。今年1月至3月，30日死亡人數前六名縣市累計增加高達76人，其中以雲林(+25)增加最多，之後依序為台北（+11）、新北（+11）、宜蘭（+11）、 彰化（+9）、南投（+9），每十萬人死亡人數以嘉縣最多，超過8人。

機車死亡部分，增加較多為雲林（+17）、宜蘭（+9）、新北（+7）、南投（+6）、屏東（+6）、台中（+5）、花蓮（+5）。另外高齡者部分，增加較多之縣市，分別為雲林（+12）、花蓮（+6）、嘉縣（+5）、屏東（+5）、宜蘭（+5）。有3個縣市酒駕增加較多為宜蘭（+5）、嘉縣（+3）、彰化（+3）。

至於各界關心行人安全，今年第一季為近五年同期第二低，但較去年同期增加2人，其中以發生於路口為主，並以高齡者為大宗；今年1月至3月行人事故件數5,050件（+111件；+2.2%），死亡人數103人（+2人；+2%），受傷人數4,867人（+97人；+2%）。其中行人路口死亡佔53%，路段死亡次之，約佔43%。

依年齡區分，死亡人數以高齡者69人（佔整體行人死亡68%）、成年人死亡31人（佔整體行人死亡29%）較多；受傷人數部分，成年人受傷2323人（佔整體行人受傷48%）、高齡者受傷1695人較多（佔整體行人受傷35%）。

行人死亡增加最多縣市為台北（+6），其次為台南（+5）、基隆（+4）、桃園（+3）、彰化（+2）、嘉市（+2）、花蓮（+2），每十萬人行人死亡以基隆市最多，超過1人。

至於各縣市道安會議召開情形，今年4月，有6縣市首長未親自主持，包括台中市、新竹縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣，以及連江縣未召開會議，其餘縣市由首長親自主持；另外，今年1月至4月，雲林縣長至今均因公未親自主持。

王國材指出，外界關切的行人地獄議題，今年首季全國行人死亡103人，較去年同期增加2人，若分析年齡層，高齡者行人佔68％，比每4人有1人超過65歲的高齡者比例多3倍，可見高齡者受害嚴重程度最大，已建議地方政府立即調整紅綠燈的行人時相，另將清晨4至6時的閃光號誌改為紅綠燈，讓路權更明確。

交通部表示，5月至7月辦理「112年交通部行人安全環境改善專案視導」，召集內政部營建署、警政署、教育部及運輸研究所等單位，視導22縣市政府，其中就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等聽取簡報及實地查證；截至目前，已完成桃園市、台南市、台北市、新北市、台中市、宜蘭縣等6縣市。