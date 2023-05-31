全國242萬名糖友當罹病7年以上 竟等同得過「這種病」

國內糖尿病患高達242萬人，而同時出現心血管疾病及腎病變等共部比例高。若能精準評估共病發生風險並及早預防，將可提升照護品質、降低不必要醫療負擔。台灣領先國際提出「精準衛教」新觀念，國衛院、糖尿病衛教學會與台灣阿斯特捷利康共同合作，依每位患者病程、可能延伸的共病問題、嚴重程度進行分析，並給予相對應的衛教內容，盼從前期預防、照護階段達到精準醫療。

受到環境改變、提早社會化、含糖飲料、情緒等因素。糖尿病衛教學會理事長王治元說，第二型糖尿病已有年輕化趨勢，若罹病時間長達7至10年時，等於得過一次很輕微的心肌梗塞，因此，對於病史愈久、病情嚴重的患者都要加以管理。

此次大力推動產官學合作的國衛院副院長許惠恒說，糖尿病患者罹患冠狀動脈心臟病機率為一般人2倍，腦中風發生率也比一般人多出3倍，另每三位糖友就有一位衍生慢性腎臟病。因此，及早預防共病非常重要，不僅可減少整體病程花費，更能讓病患維持良好生活品質。

國衛院長司徒惠康表示，國際間推動精準醫療時，多著重於治療上，但其實前期預防衛教也需要因應患者狀況而更個人化，國衛院現階段正投入一款糖尿病共病預測平台的研發，運用數據計算、比較共病風險，以提供精準醫療照護模式，助糖友及早預防共病風險。

「精準醫療」為全世界潮流，衛福部期待國衛院許多的研究，不是只放在網路平台，更需要落地。許惠恒說，這次整合資源與糖尿病衛教學會合作，帶入精準醫療概念，且糖尿病除易引發心、腎等共病外，也易造成肝癌、胰臟癌，因血糖與肝臟、胰臟都有密切關係，往後也會針對糖尿病與癌症的相關性進行分析及研究。

許惠恒說，衛福部、國健署於去年推動代謝症候群防治計畫，藉由基層診所關注國人糖尿病情，未來如果這樣的預測資訊可以與基層診所合作，如果糖尿病患容易出現高血壓、心血管疾病，就需要控制脂肪、肥胖、戒菸等，未來應該把所有的慢性病納入，以達到精準醫療的目的。

糖尿病衛教學會理事長王治元說，透過病人血糖、血壓等基本資料，進一步分類分析後，針對未來罹患心血管疾病、腎臟疾病、視網膜病變等各別風險及機會，以及要如何預防併發症等，當相關資料進行長期追蹤及分析，可以節省糖尿病治療所需要的社會成本，讓糖尿病年輕化趨勢的病人，可以及早得到治療。

不過，糖尿病友常有許多迷思，如糖尿病患能不能吃水果？王治元說，糖尿病患者除非出現腎臟病等共病，需要多加注意外，在基準醫療下，任何水果及食物都可以吃，但必須依病人病情不同，配合血糖及併發症，抓到合適的份量進行管理，以達飲食均衡。

另有人採用生酮飲食減肥、降膽固醇。王治元說，生酮飲食為控制兒童頑固型癲癇的療法，而在低生酮的情形下有助減肥，目前相關研究都還在進行中，因此，採用生酮飲食減重時，一定諮詢醫師、營養師，避免增加不要的風險。

國衛院、糖尿病衛教學會與台灣阿斯特捷利康今日簽署「2025糖尿病精準衛教計畫」合作備忘錄，期待透過推動「精準衛教」，提升患者的自我照護意識，同時達到共病預防目標。