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響應世界環境日！全家便利商店限時推「借用循環杯雙重優惠」　大杯特濃拿鐵半價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店打造最便利的永續循環生活圈，循環杯免費借用店舖預計年底前拓展千家。圖／全家便利商店提供
全家便利商店打造最便利的永續循環生活圈，循環杯免費借用店舖預計年底前拓展千家。圖／全家便利商店提供

永續環保意識成為普世價值，全家便利商店身積極運用通路力量展現社會價值。為響應6月5日聯合國訂定的「世界環境日」，並以實際行動支持環保署一次性飲料杯減量政策，全家便利商店宣布，有鑑於4月組建循環杯大聯盟後帶動租借杯數成長達6倍，將正式提速佈建循環杯服務的店點，於年底前達到破千店，透過打造最便利的永續循環生活圈，邀請全民一起響應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費。

全家便利商店在今年4月世界地球日期間，攜手合作夥伴環海淨塑，邀集6大產業、8大品牌，組成「循環杯大聯盟」，打造跨產業、跨通路的循環杯免費借用據點，根據內部統計，循環杯大聯盟成立後，大幅提升使用人數，單日平均借杯數成長達6倍，且逐週持續成長。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，今年是「循環杯元年」，從全家便利商店目前提供借用服務的440家店觀察，發現辦公商圈、文教區與住宅區固定頻率借用循環杯的消費者穩定增加，顯見循環杯已成民眾響應環保、自主降低一次性廢棄物產生的新選擇。全家便利商店循環杯以5大流程、25道步驟，專業產線清潔殺菌，更取得環保署「循環杯良好服務指引認證」，為提供更方便的借還據點，預計年底前從440店拓展至千店，約占總店數25%，亦即每4間全家便利商店就1間提供免費的循環杯借還服務，領先法規規範，打造便利的永續循環生活圈。

聯合國為鼓勵全球提高環保意識及投入環保行動，將每年6月5日訂為「世界環境日」，全家便利商店加碼推出雙重循環杯優惠活動：即日起至6月27日在全家便利商店440間限定店舖借用循環杯可享Let’s Café大杯特濃拿鐵半價優惠；6月5日單日限定，借用循環杯即可用10元購得一杯Let’s Café經典拿鐵（中杯，冰熱不限）。更多循環杯借還據點可查詢全家便利商店官網：https://reurl.cc/dD050D。

此外，全家便利商店連續5年推動Clean Label食品少添加，不僅成立業界第一個少添加聯盟，更積極推動自有商品Clean Label潔淨標章，透過第三方公證單位的認證，讓消費者吃得更安心，目前架上近8成的鮮食商品、超過9成的國產自有品牌商品（Fami Collection）皆取得食品潔淨標章認證。

為鼓勵消費者支持少添加永續飲食，即日起至6月27日購買全家便利商店店內逾390項Clean Label認證的鮮食與Fami Collection商品，即可於會員App中的「抽獎趣」中參加活動，1項商品可獲得1張抽獎券，累計3張抽獎券可投注抽Gogoro VIVA keyless（市價57,980元），累計6張抽獎券可投注抽Gogoro SuperSport ACE（市價115,980元），買越多中獎機率越高。

全家便利商店推動Clean Label食品少添加邁入第5年，邀請消費者一起支持永續飲食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推動Clean Label食品少添加邁入第5年，邀請消費者一起支持永續飲食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應世界環境日，即日起至6月27日在全家便利商店440間限定店舖借用循環杯可享Let’s Café大杯特濃拿鐵半價優惠；6月5日一日限定，借用循環杯可享Let’s Café經典拿鐵（中杯，冰熱不限）10元綠色價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店響應世界環境日，即日起至6月27日在全家便利商店440間限定店舖借用循環杯可享Let’s Café大杯特濃拿鐵半價優惠；6月5日一日限定，借用循環杯可享Let’s Café經典拿鐵（中杯，冰熱不限）10元綠色價。圖／全家便利商店提供

便利商店 聯合國 環保署

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