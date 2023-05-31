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台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

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台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台大公衛教授陳秀熙團隊，今於「新冠肺炎防疫科學」線上直播中分析，這波XBB疫情將延續到7月中旬，目前中重症案例已經開始攀升。圖／擷取自新冠肺炎科學防疫園地
台大公衛教授陳秀熙團隊，今於「新冠肺炎防疫科學」線上直播中分析，這波XBB疫情將延續到7月中旬，目前中重症案例已經開始攀升。圖／擷取自新冠肺炎科學防疫園地

第四波新冠肺炎來襲，疾管署昨估計，疫情重複感染比率約15％到20％，推估每天約有3000到4000人重複感染。台大公衛教授陳秀熙團隊今於「新冠肺炎防疫科學」線上直播中分析，這波XBB疫情將延續到7月中旬，目前中重症案例已經開始攀升，與4月相比已增加一倍，脆弱族群應格外注意。

陳秀熙表示，台灣目前流行的主流變異株已經從從BA.2.75轉為XBB，XBB感染約占56％，包括XBB.1.55占22%、XBB.1.16占12%、XBB占22%，相較於4月底，台灣XBB的感染者占比為25％，如今XDD感染者占比愈來愈高，連帶讓中重症患者人數增加，來到64％。

陳秀熙表示，中重症人數相較於4月中，已經增加一倍，從700人上升到1400人。若參考國際經驗，推估台灣這波XBB感染影響可能延續到7月中旬。

陳秀熙表示，台灣現行取消對新冠確診者的強制通報，無法得到實際的感染人數，團隊藉由中重症人數推估目前台灣XBB的感染趨勢，預計至7月中旬可能達到210萬感染人數，包含初次感染與再感染族群，雖然大多數感染為輕症，仍要留意脆弱族群的中症與重症風險帶來的可能影響。

陳秀熙表示，透過台灣中部社區資料研究，中重症風險因子包含70歲以上、高血壓、糖尿病、低總膽固醇、肌酐酸異常、血小板異常及未接種追加劑；再感染風險因子，包含高齡、女性、低密度脂蛋白、糖尿病及嚴重肥胖。他仍建議施打疫苗是脆弱族群最好防範染疫的方式，政府應鼓勵接種。

陳秀熙 新冠肺炎 疫情

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