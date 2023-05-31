快速又衛生 為什麼越來越多餐廳和客人都討厭QR code點餐？

摘要 1. 菜單管理公司MustHaveMenus指出，餐廳的QR code使用率下降，一半QR code菜單掃描次數不到5次。 2. 客人討厭用手機掃碼點餐，因為不擅長使用科技、覺得對其他人沒禮貌、沒溫度。餐廳也發現，QR code菜單不但沒有替餐廳省下成本，反而還讓客人的消費金額下滑。 3. 餐廳應有意識的制定採用方式。例如一間紐約餐廳Bar Meridian細緻區分客人在用餐不同階段的需求，一開始先提供紙本菜單，用餐後提供QR code供客人結帳。

你喜歡用QR code點餐嗎？是覺得它方便又衛生？還是覺得這樣吃飯很沒人情味？

最新研究發現，不管是客戶、服務生或是餐廳業主，都越來越不喜歡用手機掃碼點餐，一反疫情中的數位趨勢，回頭改用傳統實體紙本菜單。

《紐約時報》報導，在美國有7千個餐廳客戶的菜單管理公司MustHaveMenus指出，餐廳的QR code使用率下降，今年4月1日到5月16日，掃描總數與2021年同期相比減少27％。

大多QR code菜單被荒廢了，多達75％去年被掃瞄的次數不到90次，更有一半掃描次數不到5次，而且越來越少的餐廳製作新的QR code菜單。

餐廳科技電子報作者霍利（Kristen Hawley）也說，對於只是為了在防疫而使用的餐廳來說，手機點餐「已經成為過去式了」。

為什麼？原因很簡單：客戶就是討厭用手機點餐。

第一個原因是禮節，許多人認為在餐桌上拿出手機很沒有禮貌。

第二個原因是「沒溫度」。紐約一間酒吧Dutch Kills老闆理查告訴《紐約時報》：「QR code是浪漫的相反詞，它阻礙交流和親密感。」

因此，他早在2021年夏天就拋棄手機點餐，還說：「我們終於回到適當的菜單，菜單是餐廳靈魂之窗，而QR code是沒有靈魂的。」

第三個原因是對於不擅長科技的客戶來說，這種菜單很不友善。根據新聞網站Pymnts去年一份研究報告，40歲到80歲的客戶中，只有1成到3成客戶喜歡用手機點餐。

對餐廳業主和員工來說，此點餐方式一開始聲稱能協助餐廳改善營運，事後來看也沒有產生幫助。

例如，讓客戶用手機點餐，曾被說能讓服務生更專注於提供更有意義的服務。但一位芝加哥義大利餐廳的服務生亞歷克抱怨，客人老是盯著手機，「感覺不太重視站在他們眼前的我，」讓他覺得失去工作樂趣。

再來，QR code菜單不但沒有替餐廳省下成本，反而讓客人的消費金額下滑。

QR code菜單曾被聲稱，能替餐廳省下高額印刷費用。但邁阿密一位餐廳業主瓦爾斯指出，因為總是有客人索取紙本菜單，等於不僅要付訂閱費給提供QR code的公司，又要印菜單，根本沒省到，最終她決定取消手機點餐模式。

客人也比較不願意用手機點更貴的食物。西雅圖一間餐廳Mercer Street Hospitality創辦人麥當勞（John McDonald）發現，客戶用手機點餐時，花的錢比用紙本菜單點餐時少2成。

「很難用QR code點70美元的牛排或200美元的葡萄酒，感覺就是不對。」菜單設計公司Menu Men總裁貝內施（Michele Benesch）說。

區分客人用餐時不同時刻需求

餐廳應有意識使用新興技術

不過，也不是全部餐廳都棄用手機點餐，餐廳科技電子報作者霍利指出，休閒餐飲產業如咖啡廳、速食店講求訂購和支付的快速程度，因此仍廣泛使用手機點餐。

現在，也出現便利性更高的「動態QR code」，客人可以直接用手機點餐、付款，由於每次客人掃碼都會生成新的碼，不需要服務生跟客人二次確認點餐內容，因此越來越受歡迎。QR code菜單軟體供應商Menu Tiger指出，今年第一季，使用動態QR code的企業數量環比成長37％。

餐廳軟體平台SevenRooms建議，餐廳不應一窩蜂使用或棄用新技術，應有意識的制定採用方式，確保適合餐廳服務風格和客人。

例如，一間紐約餐廳Bar Meridian細緻區分客人在用餐不同階段的需求。客人剛進餐廳時，他們先提供紙本菜單，但客人用餐一陣子後，則提供QR code供客人埋單。

「雖然手機在餐桌上是『聊天殺手』，但在用餐結束時很有用、很方便。」該餐廳老闆蓋爾（Sage Geyer）表示。

資料來源：紐約時報、SevenRooms blog、Pymnts

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