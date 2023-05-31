爭北農經營權誰勝出還不一定 農業專家分析是這些原因

台北農產運銷公司六月將進行改選，根據鏡周刊報導，台北市政府跟張榮味合作，搶下民股關鍵三席，意味農委會恐失去北農經營權，外傳讓綠營高層跳腳；農委會主委陳吉仲昨表示，「改選完就知道結果」；農業粉專「Linbay 好油」版主、農產貿易業者林裕紘表示，針對北農經營權，農委會動作不小，三軍未動，糧草先行，屆時鹿死誰手還不一定，在董事會召開前，一切都有可能。

林裕紘表示，昨天因為鏡週刊寫北農的事情，一堆人來問他，但他覺得這整個事情就在三人成虎的情況下，越來越歪了。像中時直接寫北農宣告變天，可是北農真的變天了嗎？昨天也有記者去訪問陳吉仲主委關於北農經營權的事情，陳吉仲說，要開完董事會才知道。

他分析，北農在月底才開董事會，在月底前其實一切都有可能性。看看北農的持股各級農會加上台北市政府的股權一共是47.57%，北農應選23席的董事，100除以（23+1）=4.167 也就是要當上一名董事只要超過4.17%的股權支持，就能當上。

此外、而北市府加上各級農會的股權大概有11.4席的董事席次，但台北市政府股權是相對簡單，可是各級農會有24.81%，這些是在各農會手裡，代表的是農產供應端的持股，這個部分其實也沒有那麼不可能撼動，畢竟有很多農會的補助案都是控在農委會手裡，誰聽話，誰配合，當然能得到更多主委的關愛，也容易有更多補助。

他表示，農會的部分至少有一席董事的股份已經轉向支持農委會，這塊也不是全國農會說了算。而青果社的部分，毫無疑問是支持農委會，所以在不算入承銷商的四席的部分，農委會對台北市及農會聯軍，是9:10。而目前承銷商的四席董事中，過去四席都是支持農委會，但現在支持農委會的只剩1席，而三席轉支持台北市及農會，所以這四席承銷商算是關鍵的少數。

目前農委會比台北市及農會在席次上是10:13，但這也不代表農委會會輸，因為只要有兩個承銷商轉過來，農委會就會以12:11獲勝，繼續維持經營權。

所以這場北農大戰其實勝負還在未知之數，所以台北市及農會方為了獲得支持，推出了吳芳銘這個人選。

他說，但說吳芳銘去北農當總經理是韓國瑜復辟，其實他覺得滿傻眼貓咪的，吳芳銘是野百合世代，他起家是在許信良哪邊，怎麼不說他是許信良人馬？

而吳芳銘開始進入政府體系是在陳明文在嘉義縣長任內，怎麼不說他是陳明文人馬？而他在張花冠任內做到他行政官僚最高職位的副縣長，怎麼不說他是張花冠的人馬？他離開高雄後，最後的仕途在雲林當農業局長，怎麼不說他是張麗善的人馬？偏偏要說他是韓國瑜的親信？重點應該在吳芳銘的專業上能不能管理好北農，能不能減少北農帶來的問題。就像新聞寫的，為什麼農委會的翁震炘搞的天怒人怨，搞到本來力挺農委會的承銷商都挺不下去。