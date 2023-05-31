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這品牌扭腰盤宣稱「減肥燃脂」卻無臨床試驗依據 公平會開罰5萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

現代人都想追求纖細苗條的身材，維持曼妙體態，又不想多多運動，只想透過輔助器材來快速減肥，因而購買市面上各式各樣減肥器材。公平會委員會議日前通過，張君以一家居用品店在蝦皮購物網站銷售「twist plate alat olahraga扭腰盤」商品，廣告宣稱「減肥燃脂」，但張君無法提出相關醫學學理或臨床試驗依據，證明如何以轉動的方式達成減肥燃脂的效果，所以廣告內容與事實不符，違反公平交易法第21條第1項之規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，張君廣告宣稱「減肥燃脂」，給一般人印象是使用案關商品毋須運動，只要站立在案關商品上，就可以藉由轉動的方式，獲得廣告所宣稱的減肥燃脂，進而達到瘦身、塑腰等效果。但經公平會調查後張君自承，商品廣告是擷取於中國大陸淘寶網其他賣家的廣告圖文，並未查證其內容的真實性。

公平會提醒消費者，瘦身商品的廣告常常讓消費者心動不已，但真的想減肥，還是要做好正確的飲食控制以及適度的運動，也要再提醒業者刊登廣告時，如果訴求可有效減肥燃脂等瘦身效果，應該要有所憑據，以確保廣告內容的真實性，否則遭罰不僅傷信譽，也得不償失。

廣告 減肥 公平會

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