好市多冷凍草莓驗出A肝再罰450萬 台灣消保協會：政府應下重手

好市多冷凍莓果接連被檢出A肝病毒，先前從智利進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出含有A肝病毒，因為延遲提供銷售清單，及違反品安全衛生管理法，被高雄市衛生局開罰共780萬元，不料之後又爆出從墨西哥進口的「科克蘭冷凍草莓」也被驗出A肝病毒，高市衛生局24日依法對好市多再開罰450萬元，並對這批草莓辦理回收、銷毀。

高雄市衛生局說，科克蘭冷凍草莓（有效日期2024/08/05）經衛生福利部食品藥物管理署抽驗檢出A肝病毒，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款之規定，高雄市政府衛生局已於5月24日再處以450萬元罰鍰，不合格產品依規定辦理回收及沒入銷毀。

另先前已針對好市多自智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」抽驗檢出A肝病毒，未能及時提供衛生局銷售名單，依傳染病防治法裁罰30萬元、及依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定裁罰750萬元。

好市多接連有冷凍三種綜合莓、冷凍草莓被驗出A肝病毒，已被高雄市衛生局開罰1230萬元。台灣消保協會執行長徐邦瀚說，國家浪費很多資源去驗，結果業者無關緊要，業者還不怕，「政府應該下重手，是否考慮關閉一段時間！」