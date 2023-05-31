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好市多冷凍草莓驗出A肝再罰450萬 台灣消保協會：政府應下重手

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
好市多進口的冷凍草莓被驗出Ａ肝病毒，高市衛生局開罰450萬元，並對這批草莓辦理回收、銷毀。圖／讀者提供
好市多進口的冷凍草莓被驗出Ａ肝病毒，高市衛生局開罰450萬元，並對這批草莓辦理回收、銷毀。圖／讀者提供

好市多冷凍莓果接連被檢出A肝病毒，先前從智利進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出含有A肝病毒，因為延遲提供銷售清單，及違反品安全衛生管理法，被高雄市衛生局開罰共780萬元，不料之後又爆出從墨西哥進口的「科克蘭冷凍草莓」也被驗出A肝病毒，高市衛生局24日依法對好市多再開罰450萬元，並對這批草莓辦理回收、銷毀。

高雄市衛生局說，科克蘭冷凍草莓（有效日期2024/08/05）經衛生福利部食品藥物管理署抽驗檢出A肝病毒，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款之規定，高雄市政府衛生局已於5月24日再處以450萬元罰鍰，不合格產品依規定辦理回收及沒入銷毀。

另先前已針對好市多自智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」抽驗檢出A肝病毒，未能及時提供衛生局銷售名單，依傳染病防治法裁罰30萬元、及依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定裁罰750萬元。

好市多接連有冷凍三種綜合莓、冷凍草莓被驗出A肝病毒，已被高雄市衛生局開罰1230萬元。台灣消保協會執行長徐邦瀚說，國家浪費很多資源去驗，結果業者無關緊要，業者還不怕，「政府應該下重手，是否考慮關閉一段時間！」

徐邦瀚說，政府相關單位應派人前往進口源頭國家，進行現場考察，釐清為何冷凍莓果類會被驗出A肝病毒；消費者對於是否會因此感染A肝，恐怕心頭上的陰影會跟著一輩子，建議結合眾人的力量，進行團體訴訟，對好市多請求健康權的賠償。

科克蘭冷凍草莓（有效日期2024/08/05）經衛生福利部食品藥物管理署抽驗檢出A肝病毒。圖／讀者提供
科克蘭冷凍草莓（有效日期2024/08/05）經衛生福利部食品藥物管理署抽驗檢出A肝病毒。圖／讀者提供
好市多的冷凍草莓被驗出有A肝病毒，高雄市衛生局開罰450萬元。圖／翻攝自衛福部食藥署網站
好市多的冷凍草莓被驗出有A肝病毒，高雄市衛生局開罰450萬元。圖／翻攝自衛福部食藥署網站

衛生局 肝病 好市多

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