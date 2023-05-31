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今起只剩3類場所要戴口罩！7月疫情緩和有望再鬆綁

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今天公告，醫療機構、醫事機構以及老人福利機構三處仍要持續配戴口罩不鬆綁。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
衛福部今天公告，醫療機構、醫事機構以及老人福利機構三處仍要持續配戴口罩不鬆綁。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

新冠疫情預計整個6月都在高點，衛福部今天公告，醫療機構、醫事機構以及老人福利機構三處仍要持續配戴口罩不鬆綁，違反者可以根據傳染病防治法處3000以上、1萬5千元罰鍰。疾管署發言人羅一鈞表示，口罩相關規範預計在七月這波疫情有明顯下降趨勢時，再檢討。

5月31日起口罩規定調整，出入長期照護機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構等高風險場所改為「建議」佩戴口罩，並且搭乘公用運輸交通工具及包含救護車等特定運具也改為「建議」戴口罩。

另外，進入醫療機構（醫院、診所）、醫事機構（藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、護理之家等）以及老人福利機構（長期照護機構、安養機構）時，除了例外情形如飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動可暫時拿下口罩外，其餘時間仍要配戴口罩。

羅一鈞表示，預期整個六月都是疫情高點，每日預估新增2~2.5萬例輕症，因此相關口罩規範預計這波疫情明顯下降後，預計在七月會再檢討。根據公告，停止適用日期由衛福部另行公告；而違反口罩規定者，可依據傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5千元以下罰鍰。

5月31日起口罩規定。圖／疾管署提供
5月31日起口罩規定。圖／疾管署提供

口罩 疫情 傳染病 新冠肺炎 COVID-19

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