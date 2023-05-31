賣菸給青少年！2超商與農漁會超市、全聯遭點名

衛福部國健署調查，去年有32%被測試的商家違規賣菸給身著高中生制服的秘密客，包括萊爾富、OK超商，及農漁會超市與全聯，皆遭點名違規率高於平均值。

衛生福利部國民健康署今天召開「111年菸品販賣場所查核結果公布」記者會，並發布新聞稿，說明去年抽測菸品販賣場所違規販售菸品給青少年的狀況。

國健署委託中華民國消費者文教基金，於去年4月至10月間，在全台22個縣市共抽測663家菸品販售場所，包括超商、超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，以喬裝測試方式進行，安排年滿18歲的工讀生穿著高中學生制服至販賣場所買菸，測試業者是否拒絕賣菸。

調查測試結果發現，去年菸品販賣業者違法賣菸比率為32.0%，分別為檳榔攤42.4%、一般商店40.3%、連鎖超市或大賣場26.6%、連鎖便利商店18.8%。

值得注意的是，民眾最常上門的超商，以萊爾富的違規率30%最高，其次是OK超商等27.2%，均高於超商平均違規率22.5%，至於7-Eleven為16.7%，全家是16%。

在連鎖超市或大賣場部分，農漁會超市約35.7%、全聯違規率約32.4%，也高於超市或大賣場平均違規率的26.6%；家樂福約25%，美廉社及小北百貨皆為20%。

國健署統計，111年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計25餘萬次，已針對違法供應菸品予未滿18歲者計裁處119件，罰鍰金額逾新台幣109萬餘元。

國健署強調，菸害防制法於今年3月22日修正施行，其中包括將禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲者，此外，6月22日起，販菸場所應張貼新版警示圖文標示，否則可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康