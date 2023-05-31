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鐵板燒稽查！自製冬瓜茶桿菌超標130倍 大比目魚當鱈魚賣罰3至4萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處查核鐵板燒、排餐業者的作業環境衛生。圖／台中市食安處提供
台中市食安處查核鐵板燒、排餐業者的作業環境衛生。圖／台中市食安處提供

台中市食品藥物安全處今公布稽查鐵板燒、排餐餐飲業結果，其中台中市西屯區大埔鐵板燒福星店自製冬瓜茶複驗仍檢出腸桿菌科超標130倍，罰3萬元。另外，太平區吉品鐵板燒菜單上的「香煎鱈魚」，其實是「大比目魚」罰4萬元。

食安處表示，針對轄內20家鐵板燒及排餐餐廳稽查環境衛生，共抽驗18件食材產品，其中西屯區大埔鐵板燒福星店（登記尚永小吃店）自製飲品的冬瓜茶2月6初驗不合格，3月13日複驗仍檢驗出腸桿菌科1300CFU/mL （標準：＜10CFU/ml）不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，裁罰3萬元。

食安處說明，另太平區的吉品鐵板燒為菜單標示不合格，菜單標示菜品為「香煎鱈魚」，但其品名應為「大比目魚」，涉違反食安法第28條規定，裁處4萬元罰緩。

食安處指出，專案也稽查環境、製程與人員衛生，包括食品良好衛生規範準則（GHP）、標示查核及保存來源文件、食品業者登錄及投保產品責任險等，查核結果有常見缺失，如食品從業人員未依規辦理健康檢查、食材未離地、個人物品未分區放置等，經限期改正後均已複查合格。

食安處呼籲，標示特定魚種為品名者，如屬於「鱈形目」的魚種，方得標示為「鱈魚」，非屬該魚種規定而擅自標示，即屬標示不實，如經查獲，將依法處辦。食安處將持續不定期進行餐飲業稽查抽驗，以維護民眾健康權益。最新稽查或抽驗結果及相關統計圖表等資訊，可至食安處「食品藥物安全教育網-食安GIS專區查詢

台中市食安處抽檢鐵板燒業者自製飲品。圖／台中市食安處
台中市食安處抽檢鐵板燒業者自製飲品。圖／台中市食安處

食安 抽驗

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