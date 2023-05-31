鐵板燒稽查！自製冬瓜茶桿菌超標130倍 大比目魚當鱈魚賣罰3至4萬

台中市食品藥物安全處今公布稽查鐵板燒、排餐餐飲業結果，其中台中市西屯區大埔鐵板燒福星店自製冬瓜茶複驗仍檢出腸桿菌科超標130倍，罰3萬元。另外，太平區吉品鐵板燒菜單上的「香煎鱈魚」，其實是「大比目魚」罰4萬元。

食安處表示，針對轄內20家鐵板燒及排餐餐廳稽查環境衛生，共抽驗18件食材產品，其中西屯區大埔鐵板燒福星店（登記尚永小吃店）自製飲品的冬瓜茶2月6初驗不合格，3月13日複驗仍檢驗出腸桿菌科1300CFU/mL （標準：＜10CFU/ml）不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，裁罰3萬元。

食安處說明，另太平區的吉品鐵板燒為菜單標示不合格，菜單標示菜品為「香煎鱈魚」，但其品名應為「大比目魚」，涉違反食安法第28條規定，裁處4萬元罰緩。

食安處指出，專案也稽查環境、製程與人員衛生，包括食品良好衛生規範準則（GHP）、標示查核及保存來源文件、食品業者登錄及投保產品責任險等，查核結果有常見缺失，如食品從業人員未依規辦理健康檢查、食材未離地、個人物品未分區放置等，經限期改正後均已複查合格。