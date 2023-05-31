急診醫張文瀚以僕人精神 接掌馬偕醫院總院長

馬偕醫院31日舉辦總院院長授職暨就任感恩禮拜，由前任總院長劉建良，交棒給新任總院長張文瀚。張文瀚指出，未來他將以僕人精神，面對醫療環境與社會的丕變，持續為病人提供適切需求的醫療，達到身、心、靈的整合照護。

張文瀚醫師為急診醫學部主治醫師，過去曾擔任馬偕醫院總院副院長、急診醫學部主任、院長室發言人等，專長在急診醫學、外科、長照醫學等。授職典禮在長老教會總會議長彭志鴻牧師監交下，由張文瀚自劉建良手中接下印信。

張文瀚在就任演說中指出，幸福醫院有三個因素，分別是先天優良遺傳本質、後天環境特質及心理素質；合在一起藉此才能展現醫院文化、安全環境與領導者素養所建構出的優質特色。他強調，要維護馬偕醫院的核心價值，才可以持續邁向國際價值。

馬偕醫院董事周恬弘則說，張文瀚生長在台南的教師家庭，後來選擇醫學助人作為人生使命，而張文瀚更在急診醫學領域深耕，成立老人急重症醫學會等，也在八仙塵爆事件時帶領同仁救治傷者，同時也在大專院校院任職，並且也積極投入醫療外交，整合國內外醫療資源，在柬埔寨、緬甸提供義診。

張文瀚的多年好友健保署長石崇良也到場祝賀，石崇良說，他跟張文瀚都是台南人，也都是急診醫生，讚許張文瀚是很謙虛、人緣也很好的醫師，不只在急診奉獻，也走出急診室關懷社會，在精準醫療、數位醫療上也多有著墨實，相信張文瀚的才能和大家對他的支持，可以讓馬偕醫院更加成功。

張文瀚並非首次被選為總院長，2018年曾通過董事會投票出現，但卻經歷長老教會否決，此次正式承擔總院長責任。