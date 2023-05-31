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中華郵政推高山植物郵票 1套4枚最大面值20元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華郵政發布高山植物郵票（第2輯）1套4枚。圖／中華郵政提供
中華郵政發布高山植物郵票（第2輯）1套4枚。圖／中華郵政提供

中華郵政繼2021年發行高山植物郵票（第1輯）後，今年6月6日續以玉山水苦蕒、玉山石竹、尼泊爾籟簫及台灣劉寄奴等高山植物為題材，發行「高山植物郵票（第2輯）」1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及20元。

中華郵政指出，玉山水苦蕒（面值8元），葉呈倒卵狀披針形，花色淡藍至藍紫，6月至8月開花，多生長於中高海拔山區日照強烈的裸露岩屑地或路邊滑坡。

玉山石竹（面值8元），葉纖細呈線形，花色粉紅至藍紫、偶為白色，花瓣先端呈絲毛狀，盛花期6月至7月，常見於中高海拔山區日照強烈的路邊草坡。

尼泊爾籟簫（面值12元），植株矮小，葉片厚實呈藥勺狀，花白色，花期7月至9月，分布高海拔山區日照充足的山脊稜線裸露地或岩縫。

台灣劉寄奴（面值20元），葉片呈羽狀深裂，莖單獨而直立，花冠黃色，花期8月至10月，於中高海拔山區潮濕山壁附近或山溝環境可見。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於6月2日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。

玉山 中華郵政 尼泊爾

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