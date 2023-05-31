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5成慢飛天使錯過黃金治療期 門諾籲關注孩子發展

中央社／ 花蓮縣31日電

門諾基金會早療偏鄉行動服務，到宅為6歲前、尚未就學的「慢飛天使」治療，基金會今天表示台灣有5成慢飛天使錯過黃金治療期，呼籲家長關注幼童，若發現有異應盡快就醫評估。

門諾基金會今天發布新聞資料指出，在台灣每15名孩童就有1人可能是發展遲緩的慢飛天使，必須把握0至6歲的黃金治療期，接受治療的5名幼童，其中1人才有可能跟得上一般小朋友的發展。

門諾基金會2010年起啟動早療到宅與早療偏鄉行動小站，為發展遲緩、交通不便或弱勢家庭等6歲前尚未就學的幼童進行個別化教學，目前共有42名幼童接受治療。

楊姓教保員及駱姓社工員是早療到宅服務課程的老師，透過遊戲及故事教育小朋友，也提供家長將治療運用在生活的技巧，例如收拾玩具訓練邏輯性、講話發音練習等，讓小朋友在不知不覺中學習，加速成長效果。

駱姓社工員說，早療需要在生活中確切執行個別化學習計畫，因此與家長建立信任是最大挑戰，例如小朋友學動物叫聲吸引大人注意，此時要刻意忽略小朋友，直到使用一般的表達方式，才能給予正常回應；另外，大人也要放慢語速與小朋友溝通。

門諾基金會指出，台灣有5成慢飛天使錯過黃金治療期，發現幼童發展異常並不難，從生活細節即可發現。

楊姓教保員建議，喊小朋友名字，可觀察他是否會沿著聲音方向作出反應，或口渴、肚子餓時，會不會手指著或望向食物對外表達需求等；若是未滿1歲的寶寶，則是觀察7個月學坐、8個月爬行的發展進度。

門諾基金會呼籲家長，提高對幼童發展的警覺性，留意孩子成長狀況，若發現發展進度落後，應盡快治醫院評估，即早發現治療。

偏鄉 社工

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