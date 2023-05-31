通勤族注意！基北北桃1200月票 6月15日預購7月1日上路 資訊一次看

基北北桃1200定期票目前正在跨運具測試中，預計6月15日開放預購、7月1日上線。台北市交通局表示，民眾可持悠遊卡至捷運站、台鐵指定車站、國光客運指定窗口購買設定，啟用後30日內不限次數搭乘基北北桃範圍公共運具。

1200月票適用範圍包括台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路/國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

北市交通局表示，由於一張悠遊卡只能設定一種定期票，建議已購買雙北1280定期票的使用者持續使用至屆期，或是持另一張悠遊卡設定基北北桃1200定期票。

另，配合基北北桃1200定期票7月1日上線，雙北1280定期票將販售至6月30日止，雙北1280定期票加價購買共享機車優惠方案也將同時退場，已購買優惠方案民眾可繼續使用至優惠方案使用期限屆期，如符合補助資格，亦可享有補助。

交通局提醒，公路總局所發行的TPASS悠遊卡片已於5月18日起開放民眾預購，6月15日起可取貨，民眾持該卡於悠遊卡官網登錄專區完成記名並收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，可至四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次，詳細資訊可至悠遊卡公司官網查詢。

北市交通局表示，為鼓勵民眾使用公共運輸，北市與基隆市、新北市及桃園市共同推動基北北桃1200定期票，將現行雙北1280定期票服務範圍擴大至基北北桃生活圈，除增加更多運具，並降低購買費用。基北北桃1200定期票歷經半年籌備，目前已進入票證公司及運具業者跨運具整合測試階段，預計6月15日開放預購，7月1日即可開通使用。