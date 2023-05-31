全牛齡加拿大牛肉預告期滿 跨部會討論後定調

加拿大全牛齡牛肉將開放進口預告期滿，食藥署今天指出，共收到15則意見，包括正向2則、負向3則，其他意見10則，至於何時上路將與農委會等單位跨部會討論後由高層定調。

台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，自2021年1月1日起，已開放包括30月齡以上的全牛齡美牛進口。衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。

食藥署副署長林金富今天上午在記者會指出，其實台灣食用加拿大牛肉已16年，且加拿大牛也銷售到很多國家，安全上有一定掌控，開放全牛齡進口是國際趨勢，參考2022年加拿大牛肉輸銷國家前10大中，僅有南韓、沙烏地阿拉伯及台灣限制月齡。

食藥署食品組副組長鄭維智說明，台灣曾在2007年6月開放加拿大30月齡以下去骨牛肉進口，後續在2014年與加拿大簽訂台加牛肉協議，開放加國30月齡以下帶骨牛肉進口，而加拿大再於2021年2月向台灣提出申請30月齡以上加國牛肉輸台。

鄭維智表示，經專家審慎風險評估，確認可接受相關食用風險，在5月29日預告期截止後，共收到15則意見，包括正向2則、負向3則、其他10則。

負向意見來自消基會、公協會及1名民眾反對開放，至於其他意見10則包括立委跟民眾。鄭維智說，其他意見多數是希望提供預告網址、諮詢會議紀錄、查廠報告及風險評估報告等，都在第一時間提供給關注此議題者。

媒體詢及，是否代表加拿大全牛齡牛肉即起開放申請輸入。鄭維智表示，開放措施是整個國家政策，食藥署主要進行技術性安全審查，未來還將與農委會等單位跨部會討論後由高層定調何時正式上路。