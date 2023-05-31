兒少哈菸藏「2高2低」隱憂 專家：線下傳銷電子煙 進階恐成吸毒

新菸害防制法今年3月22日上路，禁止電子煙及未經健康風險評估的加熱菸，也同步將禁菸年齡從18歲提高到20歲。不過專家直言，新法上路後兒少菸害仍存在「二低二高」隱憂，「二高」包括青少年使用電子煙比率、青少女使用加味紙菸比率增加；「二低」則是新法上路後查緝量偏低，憂心變為「線下傳銷」方式吸引孩子吸菸，甚至吸毒。以及地方自治條例管制菸害力道過低，呼籲主管機關應加強。

兒童福利聯盟文教基金會政策發展中心副處長李宏文表示，菸害防制法等10多年終修法，不過仍一喜一憂，兒少菸害存在「二低二高」，「二高」中第一高包括青少年使用電子煙比率快速增加中，根據國健署統計，青少年電子煙使用率從103年2.1%到110年8.8%，7年內青少年使用電子煙至少增加3倍，若看統計至今年的數據或許會更高，等待新法上路期間，主管須高度關注年輕人使用率高狀況。

李宏文指出，第二高則憂心，觀察108年至110年青少年使用紙菸比率雖下降，但青少年使用紙菸比率卻增加，尤其鎖定年輕族群、女性族群的加味菸，含有花香、果香、巧克力、薄荷等，各樣口味吸引青少年、年輕女性吸食。國健署近期公告加味菸修法草案，僅正面表列禁止前面4種口味，其餘口味均不限，他呼籲主管機關「應放眼未來」。

李宏文說，另外「二低」第一低包括，電子煙吸食率增加，但新法上路後查緝量、查獲率偏低，擔心菸品業者轉為「線下傳銷」吸引孩子，利用免費加入「舒壓體驗坊」方式，打造煙霧彌漫、潮流感，讓青少年透過網路平台呼朋引伴，甚至起初先使用電子煙，後續慢慢加入新興毒品，這類舒壓體驗坊恐成為毒品入門磚。

第二低則為，新法允許加熱菸有條件，但在新法實施前，全台僅14縣市地方自治條例有管制加熱菸，其中北市新興菸品管理自治條例規定，任何人不得於距離本市各高級中等以下學校基地境界線50公尺區域內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品。李宏文說，希望其他縣市加強對於校園周邊零菸害管制，主管機關也應加強宣導，讓孩子知道吸食菸品傷害多大。

國健署委託消費者文教基金會調查，發現去年4月至10月期間，全國22縣市共663家菸品販售場所，有32%菸品販賣業者違規販售，違規場所包括檳榔攤42.4%、一般商店40.3%、連鎖超市或大賣場26.6%、連鎖便利商店18.8%。消基會董事長吳榮達表示，110年整體違規率仍高，接近5成，且除了便利商店以外，其餘場所皆有上升趨勢，預估今年查處金額會提高，也提醒業者應加強教育訓練、法規認知及落實執行面。

吳榮達憂心，新法將禁菸年齡從18歲提升到20歲，違規狀況可能增加，整體調查來說「並不符合我們期待」，因為違規比率持續上升。他表示，我國健保對於癌症治療支出比例非常高，將近1000多億元，近年我國致力消除C肝，也希望從青少年菸害防制做起，改善肝病、肝癌問題，能讓健保減少支出。

國健署長吳昭軍表示，為避免青少年吸菸危害身體健康，新法提高禁菸年齡到20歲，而吸菸是所有慢性病的重要危險因子，甚至會加劇新冠肺炎重症危害，國健署長期站在保護國人健康立場，雖然現行狀況仍有疏漏，但希望與各界一起努力做好菸害防制。