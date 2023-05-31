迎暑假高鐵推「少年優惠專案」最高可享5折優惠

迎接暑假，台灣高鐵指出，暑假期間（7月1日至8月31日）推出「少年優惠專案」，12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等優惠，6月2日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

台灣高鐵表示，「少年優惠專案」各指定車次車票，除可於網路訂票系統訂票、付款，更可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票，輕鬆、省時又方便，歡迎多加利用。

台灣高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車次，乘車時務必攜帶本人身分證，或附有照片及出生年月日之有效身分證件（如健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。有關少年優惠專案更多資訊及規定 。

此外，台灣高鐵即起開放旅客在智慧型手錶上（需先與手機完成配對），同步安裝「T-EX行動購票」App，即可利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票QR code，直接感應條碼進站搭車。