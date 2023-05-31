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糖尿病衛教應更新 建置平台精準治療

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

提升糖尿病衛教不可或缺！糖尿病衛教學會理事長王治元31日於記者會表示，40歲以下民眾發生糖尿病的狀況愈來愈多，顯見糖尿病衛教知識的重要性不可或缺。國衛院院長司徒惠康表示，目前國衛院正著手建立「糖尿病共病預測平台」，盼能透過數據計算，提供個別病患更個人化的精準治療。

國衛院、糖尿病衛教基金會與藥廠阿斯特捷利康共同簽署「2025糖尿病精準衛教計劃」合作備忘錄，盼能整合糖尿病的衛教資源，擬定新的衛教準則，更正坊間錯誤的糖尿病的錯誤資訊，並透過數據分析，預測個別病患的共病風險。

高達242萬名糖尿病患

衛福部統計顯示，台灣109年因糖尿病就醫的人數高達242萬，而糖尿病共病眾多，對患者生活影響深遠。國衛院副院長許惠恒舉例說，糖尿病患者罹患冠狀動脈心臟病的機率為一般人的2倍、腦中風則是3倍，腎臟病變更是常見議題。

他強調，及早預防共病非常重要，糖尿病也需要長期控制，不僅是藥物，更要搭配飲食運動，還要隨時補充衛教知識。許惠恒表示，針對個別病患提供精準衛教，幫助病患預測不同共病發生機率與順序，及早做好準備。

建立共病預測平台

司徒惠康說，糖尿病透過實證基礎、共病角度，更精準與全方面的提供治療。他說，國衛院正投入「糖尿病共病預測平台」，運用數據計算，針對個別民眾的病況，提供更精準的治療，並吸收國際資料修改糖尿病的衛教。

王治元說，未來會著重於三大面向：「照顧團隊賦能」，大幅提升衛教師於照護過程中的重要性；「以病人為中心」，建立以患者為主的個人化健康管理，提高病患自我照顧的能力；「共病早期預防」，針對病患的共病風險，擬定最適合的預防、治療與照護方式。

糖尿病衛教學會秘書長歐弘毅說，學會具體作法是整合盤點現有的糖尿病衛教資源，擬定新的衛教準則，並與部分醫療院所合作舉辦試辦計劃，後將就實行結果進行改善，再擴大推動到醫療學界。

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糖尿病 患者 腦中風

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