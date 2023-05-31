快訊

「全黑影片」無音樂無內容⋯點閱竟破4000萬！網評價：根本傑作

60歲李連杰暴瘦現身代言廣告 「斷崖式衰老」惹網心疼

羨慕死！海運雙雄分紅曝光 陽明、長榮平均入袋獎金「以年計」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭明典曝一圖！瑪娃離開如果它還在 台灣就要「出梅」了

聯合報／ 記者陳智華胡瑞玲╱台北即時報導
氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，等瑪娃離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了，台灣可能要出梅了。取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，等瑪娃離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了，台灣可能要出梅了。取自鄭明典臉書

民眾很關心台灣還有梅雨嗎？氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，台北探空轉東風，最近的東風也可能是瑪娃颱風的影響，等瑪娃離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了，台灣可能要出梅，沒有梅雨了。

鄭明典解釋，冬季高空盛行西風，氣象上的熱力風關係回推，西風的北側是冷空氣、南側是暖空氣。

他說，轉成東風表示暖空氣在北、冷空氣在南，那通常是副熱帶溫暖起來，是季節轉變的特徵。所以台北高空持續維持東風，通常也隱含鋒面不容易再接近，要「出梅」了！

鄭明典指出，最近的東風也可能是颱風的影響，等颱風離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了。

至於台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興昨天和今天都在臉書指出，展期資料顯示， 6月9日前後環境有利降雨發生並持續至6月23日前後，且時間更長，還是有梅雨機會。但他也說，後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

梅雨 瑪娃颱風 鄭明典

延伸閱讀

鄭明典：台北高空轉東風 若風向持續要「出梅」

中颱瑪娃強風範圍 鄭明典一張圖告訴你

氣象局1張圖有玄機 鄭明典：台灣島持續穩定的變形

瑪娃颱風接近強度巔峰 鄭明典：很可能還會眼牆置換

相關新聞

鄭明典曝一圖！瑪娃離開如果它還在 台灣就要「出梅」了

民眾很關心台灣還有梅雨嗎？氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，台北探空轉東風，最近的東風也可能是瑪娃颱風的影響，等...

福衛一號除役19年終於回地球 大氣層燃燒「不留碎片」

國家太空中心表示，除役19年的台灣第一枚衛星「福爾摩沙衛星一號」已於上周重返大氣層。由於衛星若要落地，至少要千公斤級以上...

光污染日益加劇 20年內可能看不到夜空主要星座

以前我們抬頭還能仰望漆黑的夜空，如今天空已變成深灰色，只有幾顆星星在這塊背景下閃爍，科學家表示，隨著發光二極體（LED）、其他形式照明的無限制使用，這些人造光芒正以驚人亮度覆寫夜空。

遊蕩犬傷害野生動物 林務局不忍了：熱區移置刻不容緩

農委會將在今年針對全台9個熱區，啟動遊蕩犬隻移置試辦計畫，降低遊蕩犬隻對野生動物干擾以及人犬衝突；但動保團體有意見，昨在...

北捷電扶梯「1舉動」遭疑插隊？網揭約定俗成原因：有被侵犯的感覺

台北捷運曾宣導「左行右立」方式，讓趕時間的旅客可以走左側快速步行，後來一名女子在2004年跨年夜時於電扶梯摔倒，導致頭髮被電扶梯捲入，後來北捷改以「緊握扶手、站穩踏階」廣播宣導，不過多數旅客仍自主維持「左行右立」方法。近日有網友透露北捷電扶梯出現1現象，好奇「這樣算不算插隊」，意外引來網友討論。

鄭明典：台北高空轉東風 若風向持續要「出梅」

氣象局長鄭明典今天表示，台北高空現在轉東風，可能是颱風的影響；等颱風離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦