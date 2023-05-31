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鄭明典曝一圖！瑪娃離開如果它還在 台灣就要「出梅」了
民眾很關心台灣還有梅雨嗎？氣象局長鄭明典今天在臉書po出一張圖指出，台北探空轉東風，最近的東風也可能是瑪娃颱風的影響，等瑪娃離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了，台灣可能要出梅，沒有梅雨了。
鄭明典解釋，冬季高空盛行西風，氣象上的熱力風關係回推，西風的北側是冷空氣、南側是暖空氣。
他說，轉成東風表示暖空氣在北、冷空氣在南，那通常是副熱帶溫暖起來，是季節轉變的特徵。所以台北高空持續維持東風，通常也隱含鋒面不容易再接近，要「出梅」了！
鄭明典指出，最近的東風也可能是颱風的影響，等颱風離開，如果東風還是持續，那就有可能代表今年梅雨的活躍期或強降雨期的條件已經北移了。
至於台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興昨天和今天都在臉書指出，展期資料顯示， 6月9日前後環境有利降雨發生並持續至6月23日前後，且時間更長，還是有梅雨機會。但他也說，後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。
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