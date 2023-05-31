超商浩克、Kelly a誰掀起輿論最大風暴？2023上半年十大爭議素人事件

每個都是新聞焦點！

2023年已經過了接近一半，回顧這幾個月，發生了許多令人印象深刻的爭議事件與素人，使得外界議論紛紛，更在網路上引爆熱烈討論，成為各大社群及新聞媒體的話題焦點。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2023上半年最受爭議的素人事件，一起來看看有哪些議題掀起各界議論、引發網友高度關注同時創下超高網路聲量！

image source：示意圖／Pexels

No.10 淡水社區警衛

爭議事件：誤食蛋糕丟工作又遭住戶求償6千元



淡水某社區的警衛誤食住戶向咖啡店訂購的蛋糕，由於警衛是基於誤會才將蛋糕吞下肚，因此住戶並沒有多做追究。沒想到身兼咖啡店老闆的社區主委卻不願意大事化小，堅持以管委會為名義找保全公司處理，最後以6千元達成和解。

事件曝光後掀起一陣撻伐聲浪，不僅在PTT引發熱議，該間咖啡店也慘遭網友肉搜狂洗1星評價，「6,000蛋糕是貼金箔嗎」、「蛋糕6千我以為是信義區Lady M」、「心都跟咖啡豆一樣黑了」。

（延伸閱讀：以為是送的！警衛「誤吃住戶蛋糕」慘賠6千丟工作 鄉民肉搜咖啡店怒洗1星評論：金箔做的嗎？）

image source: 翻攝Google街景地圖

No.9 台大經濟系學會候選人

爭議事件：政見歧視爭議



台大經濟學系學生會日前舉辦正副會長選舉，沒想到其中一組候選人提出「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等歧視性政見，引發外界抨擊，甚至有台大經濟系校友直言將會動用人脈，禁止兩位候選人未來取得實習與正職機會。

雖然2名候選人事後道歉，表示並無惡意或私仇，只是拿捏玩笑尺度不恰當，不過仍無法平息網友怒火，砲轟「無聊歧視當有趣」、「由此可見一個人的品行與涵養跟他的學歷無關」。

（延伸閱讀：「A罩杯、十公分、LGBTQ與狗、處男處女…」台大經濟系學生「玩笑政見」涉嚴重歧視 黃捷怒火引爆網路討論）

No.8 蔥油餅老闆娘

爭議事件：魔術手搓鈔



宜蘭礁溪一間蔥油餅店的老闆娘疑似「搓鈔票」暗槓客人100元，後來在攤販車中間的櫃子裡找到100元才承認是疏失，因此被質疑手法太純熟，不像是不小心。

事發影片曝光後，許多網友認為老闆娘「動作太熟練」、「像慣犯」、「看來這100元就是魔術觀賞費用了」、「阿不就還好有錄影」」掀起批評聲浪。該蔥油餅店的女兒也在Dcard發文澄清，表示父母相當難過自責，實在不是刻意為之，附近店家也幫忙緩頰，指攤販夫婦的為人很老實，應是誤會一場。

（延伸閱讀：懶人包／蔥油餅老闆娘被疑魔術手「300搓成200」 網友狂批、附近店家力挺 事件始末一次看）

image source: 翻攝自Dcard

No.7 知名咖啡廳老闆

爭議事件：爆氣肉搜、公審顧客



一名女網友到台北市某咖啡廳消費，因店內品項不齊全、讓她無法達到內用低消，且同時店內無其他客人，但店家仍不願放寬內用標準，因此感到十分無奈，直言「自此絕不會再踏進這間店」並在Google留下一星評價。此舉意外激怒咖啡廳老闆，憤而肉搜女子的臉書、個資，還一連張貼數十則IG限時動態公審。

誇張行為引來上萬人關注，網友紛紛看不下去怒批，「有夠幼稚的老闆，人家真實講狀況，你給人家攻擊眼線」、「說不在意結果抓客人來公審」。目前該家咖啡廳也已暫停營業。

（延伸閱讀：懶人包／一篇看完「1星爆氣咖啡店」來龍去脈！老闆狂發「30多則動態」翻醜照、掀個資公審消費者）

No.6 澳洲交換生

爭議事件：家屬質疑誤食老鼠藥中毒命危



澳洲來台交換男大生肖雷（Alex Shorey）4月誤食老鼠藥「超級華法林」緊急送醫，家屬起初質疑是「路邊小吃」惹禍，但事後他親自澄清應與此無關，也不明白自己為何會接觸到滅鼠藥。整起案情在5月初出現大反轉，警方在肖雷台籍同居女友住處搜出老鼠藥，但她對於是否有「故意餵藥」或「可能誤食」不願說明，隨後被依「毒品案」送往地檢署複訊，檢察官訊後命其限制出境、出海。至於肖雷送醫之原因，檢方初步排除與台灣小吃或施用毒品有關，真正原因尚待調查釐清。

（延伸閱讀：懶人包／男大生誤食「超級老鼠藥」引爆聲量！疑「路邊小吃」惹禍 今搭醫療專機返澳）

No.5 靜宜女大生

爭議事件：為愛滯緬不願回台

靜宜大學20歲林姓女大生3月底離奇失蹤，外界原以為是遭到人蛇集團控制被拐騙至緬甸，引起全台關注。警方調查後，發現她是為愛自願前往，到當地與新男友會和，拒絕救援機會直言「男友不走我不走」。

全球反詐騙組織在救援林女時，意外發現她的新男友「小U」也是救援對象之一，只是當時沒錢偷渡又不願游泳渡河，才錯失了逃離機會，現在則加入詐騙集團吸從事人資工作。

林女拒絕返台之舉也影響到救援單位和在地勢力的合作關係，日後想進緬甸園區營救台灣人，機率幾乎是零。

（延伸閱讀：傻眼！靜宜女大生「新男友小Ｕ」身份起底 加入詐騙集團當幹部已害3台人）

No.4 台南孕婦

爭議事件：左轉撞死3歲女童

台南市5月初發生一起悲劇車禍，一名36歲孕婦左轉時撞上一對母女，年僅3歲的女童當場倒臥血泊中傷重不治，媽媽也因被休旅車輾過，緊急送往加護病房治療，突如其來的意外也讓母女倆在母親節前夕天人永隔。

肇事孕婦事後稱「被A柱擋到視線」，所以才不慎擦撞走在斑馬線上的母女，說辭引發網友群情激憤，怒批她開車轉彎根本沒做到最基本的減速安全守則，砲轟「轉那麼快，行人就算背後長眼睛也閃不開」、「不是怪A柱就是怪煞車失靈」、「行人地獄不是叫假的」。

（延伸閱讀：台南母女遭「左轉輾斃」！3歲女童爆血亡…媽媽捲車底重傷 肇事孕婦：A柱擋到我）

No.3 5億高中生

爭議事件：結婚後兩小時離奇墜樓

台中一名身價逾5億的賴姓高中生，與夏姓地政士助理登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，事件疑點重重引發關注，賴母更質疑夏男「謀財害命」。沒想到消息才剛掀起各界議論，隨後又爆出賴姓高中生其實是母親和阿公亂倫生下的小孩，賴家子女也在沈默多日後發表長篇聲明，揭開多年來亂倫、通姦、財產轉移等情事，控訴賴母是「一個亂倫小三，搞到我們家妻離子散」。一連串家族恩怨讓網友看了紛紛表示「訊息量太大」、「憑什麼一個小三可以繼承大筆錢？」、「好像在看小說」。

（延伸閱讀：父提「1理由」把房給姪子繼承 2親女兒都拿不到？網建議「用這點」留後路）

No.2 Kelly a

爭議事件：嫌棄婚宴流水席

你的婚宴想辦在喜宴會館還是用傳統辦桌呈現呢？2023年初的「流水席之亂」，一定到現在都還讓你印象深刻！一名自詡「輔大陳若儀」女網友Kelly a因為不滿準夫家希望將婚禮辦成流水席，匿名上網怒批「這樣的菜色真的能吃嗎？」、「流水席不就路邊攤」、「怎麼還有人想打包食材回家，不覺得丟臉嗎？」。種種輕蔑發言不但掀起姑嫂大戰，惹怒準小姑直接將2人對質的對話紀錄貼上網，更揭露準公公贊助600萬幫小倆口買房，而「輔大陳若儀」只出50萬卻提出房產要登記她名下的不合理要求，引爆全台網友熱議，直呼「這女孩價值觀有待商榷」、「假高尚，流水席也不是你想吃就有的」。

（延伸閱讀：「流水席事件」網路連續劇！又扯買房出錢爭議 600萬沒了！準新娘痛批：噁心）

No.1 超商浩克

爭議事件：疑為雞胸肉大鬧中壢超商

「超商浩克」以超過30萬筆的聲量，成為2023上半年網友討論最多的爭議事件。朱姓健身教練因為買不到特定口味的雞胸肉，在超商門市情緒失控，大聲嘶吼、破壞商品，還攻擊2名到場協助的員警。其中1名警察在噴灑辣椒水後，也持警棍狂抽朱男12下，衍生出是否「執法過當」的爭議討論。

除了脫序行徑引發討論之外，「超商浩克」的感情狀況也遭網友起底，不少人挖出他的情史，質疑他是因為求婚遭拒，所以情緒失控大鬧超商。不過，後來又傳出朱男是因劈腿才遭到「放生」，疑似小三的女子甚至在IG發文宣示主權，「此時此刻我才是現任」，撲朔迷離的感情狀態讓外界霧裡看花。

（延伸閱讀：懶人包／「中壢超商浩克」2天狂燒20萬聲量！呂秋遠抨擊「執法過當是暴徒」 女星挺警嘆：今天公祭明天忘記）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年5月22日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『素人爭議事件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統