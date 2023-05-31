吳德榮：中颱瑪娃偏北平行東海岸前進 北部、花蓮以北降雨明顯

大台北、宜蘭、花蓮今有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，「瑪娃」在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，與台灣保持等距，由於是半徑300公里的大型颱風，暴風圈邊緣仍將先後掠過東側各海域，未來轉向通過琉球附近，繼續向日本南方海面前進。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受「瑪娃」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨機率，北部及花蓮以北降雨較明顯，尤其北部山區及東北部山區將累積大量降雨，易有坍方、落石發生，民眾應注意。

至於背風面的中南部平地天氣晴熱、氣溫偏高，午後山區有小範圍強對流發生的機率。沿海應持續注意強風巨浪、避免海邊活動。今日各地區平地氣溫：北部24至30度，中部24至36度，南部22至36度，東部23至32度。周五「瑪娃」外圍環流對陸地的影響減小，降雨趨緩，竹苗以北、東半部仍局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六、下周日「瑪娃」減弱遠離；台灣天氣好轉，各地晴時多雲，漸熱如夏，中南部山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率。下周一、二各地晴時多雲，熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。