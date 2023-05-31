快訊

6月新制上路！夏季電費「平均每戶多479元」、1200月票開賣 還有成年禮金、青春動滋券可領

他偽造「美國加州理工學院物理碩士」學歷 騙過北市4所高中職當老師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳德榮：中颱瑪娃偏北平行東海岸前進 北部、花蓮以北降雨明顯

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，瑪娃掠過近海，迎風面山區要防坍方。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，瑪娃掠過近海，迎風面山區要防坍方。本報資料照片

大台北、宜蘭、花蓮今有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，「瑪娃」在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，與台灣保持等距，由於是半徑300公里的大型颱風，暴風圈邊緣仍將先後掠過東側各海域，未來轉向通過琉球附近，繼續向日本南方海面前進。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受「瑪娃」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部陣雨機率，北部及花蓮以北降雨較明顯，尤其北部山區及東北部山區將累積大量降雨，易有坍方、落石發生，民眾應注意。

至於背風面的中南部平地天氣晴熱、氣溫偏高，午後山區有小範圍強對流發生的機率。沿海應持續注意強風巨浪、避免海邊活動。今日各地區平地氣溫：北部24至30度，中部24至36度，南部22至36度，東部23至32度。周五「瑪娃」外圍環流對陸地的影響減小，降雨趨緩，竹苗以北、東半部仍局部短暫陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六、下周日「瑪娃」減弱遠離；台灣天氣好轉，各地晴時多雲，漸熱如夏，中南部山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率。下周一、二各地晴時多雲，熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮 花蓮

延伸閱讀

瑪娃將北轉 吳德榮：暴風圈通過東側海域 北部東北部防致災雨

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

瑪娃颱風眼清晰、眼牆結構扎實 吳德榮：今年地表最強

颱風明轉強颱 吳德榮：今各地氣溫降、陣雷雨南移

相關新聞

新冠、流感、腸病毒、猴痘 入夏4大流行病齊燒

入夏之後，天氣變熱，但國內卻出現新冠、流感、腸病毒、猴痘等四大流行疾病齊燒的狀況，其中又以新冠、流感較令人擔憂。疾管署副...

巴氏量表存廢 勞部研議擴大免評

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論。衛福部預計六月中與勞動部開會研議是否改用照顧管...

健康主題館／血便如何分辨 是痔瘡或大腸癌 ？

俗話說「十人九痔」，生活習慣改變，久坐、久站、飲食西化等因素，幾乎人人都有輕重不一的痔瘡問題。痔瘡最常以「血便」症狀被察覺，但並不是所有的血便，背後代表的都是痔瘡，也可能是大腸癌引起。

腸病毒71型疫苗7月底接種 須自費

腸病毒疫情升溫，衛福部疾管署昨針對「腸病毒71型疫苗」開會討論，專家建議腸病毒71型疫苗採取「自費」接種，同時疾管署應逐...

吳德榮：中颱瑪娃偏北平行東海岸前進 北部、花蓮以北降雨明顯

大台北、宜蘭、花蓮今有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，「瑪娃」在台灣東側海面，偏北平行東海岸前進，與台...

健康你我他／趾甲拔三次無效 只好和平共存

益者三友、損者三友，我有個另類老友，貼身交往密切逾半個世紀以上，預料餘生也無法甩開，終將陪伴一生，他姓灰、名指甲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦