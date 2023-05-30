瑪娃3小時都沒移動 強度略降中心風速減至每秒38公尺

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有6米以上浪高。示意圖／本報資料照片
基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有6米以上浪高。示意圖／本報資料照片

中颱瑪娃持續緩慢移動，據中央氣象局觀測顯示，過去3小時，瑪娃中心位置仍在鵝鑾鼻東南東方約440公里海面上，沒有移動。預報中心課長林秉煜30日深夜指出，瑪娃過去3小時強度略減，從中心風速每秒40公尺減弱至38公尺，整體暴風半徑維持300公里。

他說，降雨主要影響大台北、東半部地區；宜蘭山區、台中山區整體雨量都達100米以上，今晚氣象局持續針對兩地發布大雨特報。明天宜蘭山區、北部山區雨勢大，花東天氣也不穩定，桃園以南天氣則相對穩定，南台灣嚴防高溫，要注意午後雷陣雨。今晚至明天，蘭嶼易有11至12級強陣風。

林秉煜指出，今晚11時瑪娃中心位置在鵝鑾鼻東南東方約 440 公里海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北進行；提醒在巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、台灣東北部海面航行及作業船隻，應嚴加戒備。

中央氣象局提醒，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有6米以上浪高，避免前往海邊活動。

今晚至明日，蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，新竹以北、基隆北海岸、東半部、高雄沿海空曠地區、台南至苗栗地區、金門、馬祖亦有較強陣風。

颱風外圍沉降影響，明天白天台南、高雄及金門地區有局部36度以上高溫出現機率。

今晚11時瑪娃中心位置在鵝鑾鼻東南東方約 440 公里海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北進行。圖／中央氣象局提供
今晚11時瑪娃中心位置在鵝鑾鼻東南東方約 440 公里海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北進行。圖／中央氣象局提供

蘭嶼 綠島 馬祖

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