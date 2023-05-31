個資外洩沒改善 數位部開罰蝦皮、誠品

蝦皮、誠品生活、旋轉拍賣先前發生個資外洩事件，數位發展部昨指出，蝦皮、誠品生活未依照個資法採行適當資安措施，且屆期仍未改正，對蝦皮、誠品分別罰鍰廿萬元、十萬元，這也是數位部去年成立以來，首次針對個資外洩事件祭出罰鍰處分。至於旋轉拍賣因持續配合改正，這次並未開罰；不過，旋轉拍賣如未能在期限內改善，仍將按次處罰。

數位部指出，多次要求蝦皮完善個資保護，並提出佐證資料，以證明完善相關改善措施；但蝦皮在個資盤點上僅提供四筆盤點內容，顯有缺漏，對於風險較高的流程也未提供矯正措施佐證，蝦皮對委外廠商也未落實稽核，因此開罰。

誠品方面，數位部產業署實地行政檢查後，發現誠品在帳號管理上執行未確實，雖要求事後提供補充或佐證資料，但誠品生活的個資盤點資料仍不完整，且未對委外廠商落實監督管理責。