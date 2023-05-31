聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠、流感、腸病毒、猴痘 入夏4大流行病齊燒

聯合報／ 記者李青縈鄒尚謙／台北報導
近期流感人數增加，專家表示，新冠病毒疫情進入第4波流行，疾管署預估約6月底將達疫情高峰。雖然戶外已免戴口罩，但走在路上的民眾絕大多數仍戴著口罩。記者杜建重／攝影
近期流感人數增加，專家表示，新冠病毒疫情進入第4波流行，疾管署預估約6月底將達疫情高峰。雖然戶外已免戴口罩，但走在路上的民眾絕大多數仍戴著口罩。記者杜建重／攝影

入夏之後，天氣變熱，但國內卻出現新冠、流感、腸病毒、猴痘等四大流行疾病齊燒的狀況，其中又以新冠、流感較令人擔憂。疾管署副署長羅一鈞表示，預期整個六月都會處於新冠高峰，預估每日新增兩萬至兩萬五千例輕症個案；至於流感，則還看不出來何時反轉，預計在端午節前仍在上升階段。

自三月廿日起，新冠輕症患者免通報，僅統計中重症併發案例，疾管署統計，三月底前重複感染率約一成至一成二，現提高一成五至兩成，平均每日至少四千人重複感染。五月一日迄今，本土併發症累計四九○四例，近五成未打滿三劑疫苗

流感部分，上周門急診類流感就診人次達七萬五八九七人次，新增卅二例流感併發重症病例、七例死亡，羅一鈞預估，未來兩周流感疫情仍持續上升，何時會反轉仍無法確認。

至於腸病毒，上周陽性率同樣上升，門急診就診計一萬二九二四人次，較前一周上升百分之四，高於二○一七年以來同期。疾管署防疫醫師李佳琳指出，目前社區腸病毒以克沙奇Ａ型為主，不過腸病毒七十一型、腸病毒Ｄ六十八等多種型別腸病毒也存在社區。

此外，上周新增十七例猴痘本土病例，疫情仍處於高點，目前全國累計一二八例（含境外）確定病例，其中十三人打過一劑疫苗，沒有人打過兩劑；羅一鈞提醒，完成兩劑猴痘疫苗接種，才可獲得九成保護力。

類流感 腸病毒 疫苗

延伸閱讀

傳防法修正三讀通過 防疫補償不受特別條例落日影響

腸病毒71型疫苗即將上市 專家建議初期自費接種

流感重症增32例、7死雙創新高 7歲女童發病3天逝

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

相關新聞

新冠、流感、腸病毒、猴痘 入夏4大流行病齊燒

入夏之後，天氣變熱，但國內卻出現新冠、流感、腸病毒、猴痘等四大流行疾病齊燒的狀況，其中又以新冠、流感較令人擔憂。疾管署副...

整個六月都是「新冠疫情高點」 每天約四千人重複感染

疾管署公布上周每日平均新增209例COVID-19本土確定病例，新冠疫情進入第四波。疾管署發言人羅一鈞指出，預期整個六月...

巴氏量表存廢 勞部研議擴大免評

三總神經科醫師月初因未開立巴氏量表，遭病人家屬毆打，引發巴氏量表存廢討論。衛福部預計六月中與勞動部開會研議是否改用照顧管...

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

腸病毒疫情升幅趨緩，流感疫情仍在高原，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出， 腸病毒上周陽性率上升，以A型最多， 預期未來...

猴痘仍在高點！新增17例本土個案 本土累積逾百例

猴痘疫情仍在高點，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出，猴痘新增17例本土病例，年齡介於20多歲至40多歲。疾管署發言人羅...

陽光行動電子書 幫你搞懂碳盤查、ESG

「ＥＳＧ、ＳＤＧＳ、碳盤查、碳焦慮、淨零路徑圖、永續報告書、氣候變遷因應法…」，這些專有名詞幾乎天天出現，讓不少人心生惶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦