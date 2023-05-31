新冠、流感、腸病毒、猴痘 入夏4大流行病齊燒

入夏之後，天氣變熱，但國內卻出現新冠、流感、腸病毒、猴痘等四大流行疾病齊燒的狀況，其中又以新冠、流感較令人擔憂。疾管署副署長羅一鈞表示，預期整個六月都會處於新冠高峰，預估每日新增兩萬至兩萬五千例輕症個案；至於流感，則還看不出來何時反轉，預計在端午節前仍在上升階段。

自三月廿日起，新冠輕症患者免通報，僅統計中重症併發案例，疾管署統計，三月底前重複感染率約一成至一成二，現提高一成五至兩成，平均每日至少四千人重複感染。五月一日迄今，本土併發症累計四九○四例，近五成未打滿三劑疫苗。

流感部分，上周門急診類流感就診人次達七萬五八九七人次，新增卅二例流感併發重症病例、七例死亡，羅一鈞預估，未來兩周流感疫情仍持續上升，何時會反轉仍無法確認。

至於腸病毒，上周陽性率同樣上升，門急診就診計一萬二九二四人次，較前一周上升百分之四，高於二○一七年以來同期。疾管署防疫醫師李佳琳指出，目前社區腸病毒以克沙奇Ａ型為主，不過腸病毒七十一型、腸病毒Ｄ六十八等多種型別腸病毒也存在社區。

此外，上周新增十七例猴痘本土病例，疫情仍處於高點，目前全國累計一二八例（含境外）確定病例，其中十三人打過一劑疫苗，沒有人打過兩劑；羅一鈞提醒，完成兩劑猴痘疫苗接種，才可獲得九成保護力。