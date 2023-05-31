陽光行動電子書 幫你搞懂碳盤查、ESG

「ＥＳＧ、ＳＤＧＳ、碳盤查、碳焦慮、淨零路徑圖、永續報告書、氣候變遷因應法…」，這些專有名詞幾乎天天出現，讓不少人心生惶恐，到底在講什麼？針對這些疑問，我們推出只要四十九元的「二◯二二陽光行動」電子書，讓它成為您接觸氣候變遷常識的入門書。

這本電子書收錄聯合報及經濟日報去年一整年有關氣候知識的專題報導，共十章、三六七頁，用深入淺出的文字，從政府去年公布淨零路徑圖，講到企業為何要推動ＥＳＧ（環境、社會、公司治理），綠電怎麼買？ 如何碳盤查？企業如何面對碳稅？以及身為現代公民，我們該如何過綠色生活。

不僅是氣候危機，本書也從社會關懷的角度，告訴讀者高齡弱勢者正面臨不擅使用金融科技、繳費不易、資產被凍結、容易受騙等金融危機，除提醒資深公民提高警覺，也敦促政府必須早做規畫。

我們不出紙本只出電子書，除了從環保角度考量，也是為了因應人手一機的時代趨勢，讀者透過手機閱讀，不受時空限制，字體可任意放大及縮小。四十九元的售價，更是為了推廣閱讀，但它的知識含量則遠遠超出此書的售價。

即日起，讀者可以透過以下的電子書城，包括ＵＤＮ讀書吧、博客來、樂天、讀墨等電子書網站，輕鬆購買。