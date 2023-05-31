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健康你我他／趾甲拔三次無效 只好和平共存

聯合報／ 文／宋玉澄（桃園龍潭）
趾甲拔了三次，但春風吹又生，只好無為而治，委外打理修剪。圖／宋玉澄提供
趾甲拔了三次，但春風吹又生，只好無為而治，委外打理修剪。圖／宋玉澄提供

益者三友、損者三友，我有個另類老友，貼身交往密切逾半個世紀以上，預料餘生也無法甩開，終將陪伴一生，他姓灰、名指甲。

灰指甲起因是看不見的黴菌，不痛不癢，不太像個疾病，一旦沾染，卻難以根除，醜陋、變形，經常發炎，還有傳染顧慮，不是陽光健康寫照。

當年年輕，視灰指甲為寇讎，痛下決心，打麻藥拔除整片趾甲，以為可以斬草除根，但春風吹又生，拔了三次以後，醫師手軟，我也輸了，算是此生中重裝對決的第一場肉搏大戰。

我未死心，第二場緊接而上。吃藥傷肝，兩相權衡，放棄，只擦藥水。藥水極貴，據說是德國進口，效果不彰，後來發現越南也有進口，便宜許多，卻看不出成效，想來我的灰指甲，不懼舶來品，外國的月亮沒有更亮，算是我的輕騎兵清剿期。

每場戰役都在20年以上，停停打打至今，年歲已高。想想那灰指甲，位於身體的最偏遠的邊疆，稱兵作亂了數十年，幸好僅蔓延了周邊腳趾，為患就在雙腳腳趾。近十年，視茫茫眼花花又肚大臀肥，彎腰困難、眼力不濟，早已改無為而治的安撫政策，雙腳的灰指甲就全部委外經營打理，從當初的一百元跳躍到三百元，最近去修剪，價錢又加了一倍，但看看修剪後的成果，尤其全程無痛，吾願足矣。

醫師 黴菌 越南

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