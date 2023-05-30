全球醫院若自成一國 碳排放量竟排名「全球第五多」

醫院碳排放率驚人？台北市醫師公會今舉辦「台灣氣候變遷永續發展論壇」，對民進黨總統參選人、副總統賴清德提出政策建言「因應全球氣候變遷，台灣不能再等了」。台北市醫師公會理事長邱泰源表示，如果現在什麼都不做，就不會有任何改變的結果，醫療院所也要串連，改善醫療院所的碳排放率。

根據財團法人綠色生產力基金會公布 「2022非生產性質行業能源查核年報」，2021年列管非生產性質行業能源大用戶，醫院位居前七大能量消費用戶第一位，占16.76％。

台灣醫界雜誌於五月刊登「醫療體系淨零排放的趨勢與策略」提及，根據「健康無害組織」（HCWH）於2019年發布調查報告，全球醫療部門每年碳排放量高達20億噸二氧化碳，約占全球淨排放量的4.4％，相當於514座燃煤發電廠一年的總排放量。如果把全球的醫療體系當作是一個國家，列入計算，它將是全球第五大碳排放國。

台北市健康城市促進協會理事長洪德仁表示，醫院內為了要維持運作，光是空調設備就占掉一半以上的醫院電力支出，其餘包含照明、冷凍冷藏、汙水設備、排風設備等，都是電力支出的主要來源。

中研院前院長李遠哲今也出席論壇，李遠哲表示，醫院運作有其必要性，淨零減碳的工作如果全由醫院吃下來，幾乎是不太可能做到的，但可以漸漸的改善與轉型，讓綠能的介入愈來愈多。

洪德仁表示，大型醫院減碳的能力比小型診所來得強，如改裝設太陽能，大醫院相對於診所足夠的經費，改善院內裝置，但診所難度就相當高，而台灣的診所數量多，也讓醫療院所減碳的難度增加。不過，可以先從行政流程改善，一步步減少碳足跡，如分級醫療能降低等候的時間，不用讓患者跑來跑去，就是其中一項作為。

洪德仁也表示，減碳也要從「人性」的角度出發，他提診所淨零排放10項指標，包含領導、化學品、廢棄物、能源、水資源、運送、食物、藥品、建築、採購著手。