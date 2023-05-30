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腸病毒71型疫苗即將上市 專家建議初期自費接種
腸病毒疫情略為升溫，疾管署30日針對「腸病毒71型疫苗」召開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒少疫苗工作小組會議。疾管署發言人羅一鈞指出，會中專家建議腸病毒71型疫苗採取自費接種，疾管署應逐年檢視納入公費疫苗的必要性。
目前社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。未來市面上將有國光子公司安特羅生技公司及高端疫苗公司，分別研發完成腸病毒疫苗，預計在7月上市，疫苗一劑約4000元。
羅一鈞指出，今日會議邀請「腸病毒71型」安特羅、高端兩家疫苗廠商來報告，專家委員聽取疾管署針對近十年腸病毒疫情包含病毒型別的分析也給出建議。他表示，腸病毒71型疫苗雖然無法交叉保護其他型別，如克沙奇A型，但確實會對兒童健康造成威脅並且可能引起大流行。
羅一鈞說，會中委員建議現階段腸病毒疫苗採自費接種，並建議疾管署逐年檢視納入公費疫苗的必要性。另外，詳細的自費接種建議，建議可以參考兒童感染症醫學會正在編修腸病毒71型的嬰幼兒接種建議後，再提到ACIP大會確認。
羅一鈞表示，在2021年腸病毒71型成為社區主要流行病毒後，近年來流行型別都是克沙奇A型，惟仍在2016年、2019年曾造成20~50例不等的重症病例，而重症病例已五歲以下幼童為主。
安特羅的腸病毒疫苗預計在7月底前上市，接種對象為2個月至6歲孩童，需接種兩劑，兩劑間隔28天，一劑4000元。而高端的腸病毒疫苗預計在7月中下旬上市，接種對象為2個月至6歲孩童，需接種兩劑、兩劑間隔28天；而2個月至2歲幼兒打疫苗後，間隔一年還需施打一劑追加劑，一劑4300元。
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