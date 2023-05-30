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流感重症增32例、7死雙創新高 7歲女童發病3天逝

中央社／ 台北30日電

疾管署今天公布，單週新增32例流感重症、7例死亡，雙雙創下本流感季新高，其中死亡個案年齡較小的是1名南部7歲女童，沒有慢性病，有接種本季疫苗，仍在發病3天病逝。

根據衛生福利部疾病管制署統計，上週門急診類流感就診人次達較前一週上升4.4%，整體疫情趨勢上升；近期社區流感病毒A型H1N1占比上升，與H3N2同時流行。

疾管署副署長羅一鈞在例行疫報表示，流感疫情何時反轉無法預測，雖然隨天氣越炎熱可能提早下降，但端午節以前持續都是上升期。

疾管署防疫醫師林詠青說，年齡較小的死亡個案是南部7歲女童，5月下旬出現發燒、腹痛及頭痛，隔天至急診，經症狀治療返家休息，但當晚突然意識不清，再度赴急診檢查有併發腦炎及心肌炎，轉加護病房，給予流感抗病毒藥物等治療，但病況快速惡化，住院隔天不治。

羅一鈞提到，因為這次冬季流感沒有在冬天流行，所以才會出現4、5月疫情明顯上升的反常狀況，女童施打疫苗已超過半年，現階段主流病毒株改變中，與先前接種疫苗抗原存在差異，雖曾施打疫苗重症風險比完全沒有接種的低，但提醒民眾不能因打過疫苗就輕忽重症。

本流感季自去年10月1日起截至今年5月29日流感併發重症病例累計219例，其中死亡33例，79%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署呼籲，流感等呼吸道疾病持續活耀，民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手，以及有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

類流感 流感疫苗 疫情 H3N2

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