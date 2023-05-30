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「男」言之隱？長輩攝護腺肥大怕手術 3種微創治療「疏通下水道」

中央社／ 台北30日電
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑提醒，攝護腺肥大除了藥物以外，近年新增諸多治療方式，若有排尿異常、明顯餘尿感、尿流很慢等，應及早就醫檢查、治療，「疏通下水道」找回生活品質。記者許政榆／攝影
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑提醒，攝護腺肥大除了藥物以外，近年新增諸多治療方式，若有排尿異常、明顯餘尿感、尿流很慢等，應及早就醫檢查、治療，「疏通下水道」找回生活品質。記者許政榆／攝影

攝護腺肥大可稱是「男」言之隱，50歲以上半數開始有惱人的下泌尿道症狀，害怕手術寧可強忍。醫師指出，高齡手術風險的患者想「疏通下水道」，有3種微創治療可選擇。

74歲李姓男子喜愛收集健康文章獲取新知，知道手術治療攝護腺肥大仍可能有併發症，擔心高齡手術風險，數年僅以藥物治療攝護腺肥大，卻始終無法解決日漸嚴重的排尿無力、餘尿感，只能一直告訴自己要忍耐，但能不能順利排尿仍是生活大考驗。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑今天在記者會說明，攝護腺位於膀胱出口下方，隨著年紀增長、慢性發炎、男性荷爾蒙的刺激會逐漸增生肥大，攝護腺肥大會影響下泌尿道功能，是男性患者來到泌尿科的主因之一，50歲以後，約5成男性開始因此出現下泌尿道症狀，80歲盛行率高達8成。

張雲筑表示，攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀會日益嚴重，常見有排尿斷續且尿不乾淨、尿後滴滴答答、頻尿，甚至尿失禁、夜尿等。一般來說，通常會先使用口服藥物治療，當藥物治療效果有限，或因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎功能惡化時，就是手術治療時機。

張雲筑說，在診間時常遇到擔心高齡手術風險的患者，但其實攝護腺肥大的治療方式選擇多元，可與醫師討論適合方式，其中內視鏡雷射的微創手術治療攝護腺肥大，出血少、組織熱傷害較淺，適合高齡或有多重內科共病患者，攝護腺雷射手術治療又分為汽化術、切除術與剜除術。

一般民眾對攝護腺雷射剜除術較陌生，張雲筑將這項治療形容為就像從橘子果皮上把果肉完整剝除，沿著攝護腺肥大的區域與周邊區域的交界處，將所有增生組織剝離後，再絞碎經由膀胱吸出，一次清空阻塞下水道。

微創手術 頻尿 尿失禁 醫師

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