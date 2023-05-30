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11歲男童莫名瘀青竟罹血癌 父捐骨髓救回愛子

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
劉小弟（中）罹血癌經劉父捐骨髓移植恢復良好，今現身感謝醫師巫康熙（左）及醫療團隊救治。圖／中山附醫提供
劉小弟（中）罹血癌經劉父捐骨髓移植恢復良好，今現身感謝醫師巫康熙（左）及醫療團隊救治。圖／中山附醫提供

11歲劉姓男童因身上莫名瘀青，就醫發現罹血癌，經化學治療、標靶藥物治療都不理想，後由劉父捐造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，勇敢挺過感染的危險，恢復良好，今天特別現身，感謝醫師巫康熙，以及醫療團隊的救命之恩。

中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科主任巫康熙說，血癌又稱白血病，是兒童最常見的癌症。兒童急性淋巴性白血病治癒率不低，但個案在化療和標靶藥物治療後，殘餘血癌細胞的比例下降不理想，故提早做異體造血幹細胞移植，以提高治癒機會。

巫康熙指出，劉父捐造血幹細胞進行半吻合骨髓移植，經過治療，成功度過感染的危險，目前男童身上已沒有癌細胞的存在。

他說明，目前骨髓移植大多用周邊造血幹細胞移植，血癌異體骨髓移植需要配對，近年來由父母提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植，可快速執行移植，但困難度較高，為減少排斥，會使用較高的免疫抑制藥物，增加感染的併發症。劉姓男童在團隊的努力之下，都成功克服。

劉姓男童表示，他剛開始不了解自己得了什麼病，直到接受化療，頭髮一直掉才超崩潰，後來發現沒那麼快回學校，就開始面對疾痛，並乖乖聽醫師的話，很感謝醫師救治和爸爸捐造血幹細胞，讓他得以康復。

中山附醫說明，巫康熙及醫療團隊已完成20多例的兒童半吻合骨髓移植，雖難度較高，成功植入率為100%，成果發表在2022年國際知名期刊「Pharmaceuticals」，許多國際會議也邀他分享經驗。

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