腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

腸病毒疫情升幅趨緩，流感疫情仍在高原，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出， 腸病毒上周陽性率上升，以A型最多， 預期未來緩升；而流感部分仍在高點，急診類流感人次75897人次，較前去年同期上升。疾管署發言人羅一鈞也說，目前仍無法確定何時會反轉，預期端午節前仍在上升階段。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計12924人次，較前一周上升4%，近2 周上升幅度趨緩，整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，仍須警戒；腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，應提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。一但發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

羅一鈞說，台北、中區仍在高原期，沒有升、沒有降，而北區、南區、高屏區仍在上升，國內疫情整體高原期，未來一兩周有可能反轉但仍需要觀察。

在流感部分，羅一鈞表示，未來兩周預期疫情仍持續上升，上周新增32例流感併發重症病例，何時會反轉仍無法確認，有可能因為天氣炎熱提早反轉，但預期端午前都會如此。

疾管署公布上周新增32例流感併發重症病例，年齡介於未滿10歲至90多歲，為19例男性、13例女性，發病日介於5月15日至27日，其中25例具慢性病史，28例未接種本季流感疫苗。