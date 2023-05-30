猴痘仍在高點！新增17例本土個案 本土累積逾百例

猴痘疫情仍在高點，疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出，猴痘新增17例本土病例，年齡介於20多歲至40多歲。疾管署發言人羅一鈞也表示，累計128例確定病例中，僅有13位有接種過疫苗，但沒有人打過2劑，呼籲民眾完成兩劑接種，獲得九成保護力。

疾管署今天公布新增17例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部15例、中部2例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於5月11日至5月26日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月23日至5月28日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診128例病例(116例本土及12例境外移入)，其中60例已康復，15例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4 周以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至5月29日止，全國共93家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中9縣市、17家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。

疾管署指出，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。確診個案中9成無接種疫苗，僅有13人曾接種過1劑猴痘疫苗，但11人是在接種前或接種後14天內暴露。提醒接種疫苗後，身體需要約需14天產生抗體，以達保護力，提醒14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。