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未來健保總額仍採4年MCPI平均值推估 薛瑞元曝最新說法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元今出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動活動指出，未來健保總額是否仍以四年MCPI平均值計算，將會再進行研議。記者林俊良／攝影
薛瑞元今出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動活動指出，未來健保總額是否仍以四年MCPI平均值計算，將會再進行研議。記者林俊良／攝影

醫界人士日前表示，明年健保總額成長率，經衛福部採用四年MCPI（醫療服務成本治術改變率）平均值計算的最新模式，成長率高推估為4%，低推估僅為1.1%，若採低推估計算，健保總額將大砍150億元，引爆醫界不滿，同時以四年MCPI平均值計算模式，也興起檢討聲浪。衛福部長薛瑞元說，明年健保總額計算模式已來不及改，但未來是否仍以四年MCPI平均值計算，將再進行研議。

薛瑞元今出席「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」啟動活動指出，明年健保總額成長率高推估，行政院已核准，一定會超過4%，但確切數字，近日會與各界進行最後溝通。外界爭議低推估率僅1.1%，將使健保總額大砍150億元，薛說，低推估一點意義都沒有，往年核定下來的健保總額成長率，一直不是低推估 ，所以，「我不知道，現在是在吵什麼？」

至於，外界認為，健保總額成長率以四年MCPI平均值計算推估，並不合理，希望重新檢討。薛瑞元說，明年健保總額採四年MCPI平均值計算模式，若要更改還須送交健保會討論，因此，現在已來不及改，但未來是否仍以四年MCPI平均值估算，衛福部會再進行討論及研議。

健保 成長率 薛瑞元

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