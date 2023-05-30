新冠新增209例併發症 XBB仍為主流

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天指出，近7日每日平均新增209例COVID-19本土確定病例(併發症)，變異株仍以XBB為主流。

疾管署公布，自3/20新制實施後，近7日每日平均新增209例，較前7日每日平均新增203例上升；5月起本土併發症累計4904例，未打滿3劑疫苗有2416例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(1684例)。

上周平均每日新增20例死亡，較前一周之每日死亡平均數18例上升；新增死亡個案中，95%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署指出，上周新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例。其中89例本土個案分別為59例XBB (其中XBB.1.5占24例、XBB.1.16占13例、XBB.2.3占4例)、29例BA.2.75、1例BF.7；另71例境外移入分別為58例XBB (其中XBB.1.16占21例、XBB.1.5占16例、XBB.2.3占2例)、12例BA.2.75、1例BA.2。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占59%，已為主流株，其次為BA.2.75占39%，須密切觀察。

WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株占比約9成，以XBB.1.5為多(41.6%)，另XBB.1.9.1(15.7%)、XBB.1.16(13.2%)、XBB.1.9.2(5.2%)及XBB.2.3(3.6%)占比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。