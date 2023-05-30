9月大男嬰染腸病毒竟併發腦炎！醫曝：4大重症前兆

衛福部台中醫院小兒科醫師李德敏今天說，院內近期收治一名9個月大男嬰感染腸病毒併發腦炎病例，還好其父母警覺性高，立即送急診，才沒讓男嬰病況惡化，在7天後康復並順利出院。

李德敏提醒，家有2歲以下幼童的父母，務必注意腸病毒重症的4個主要徵兆，包括嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐和呼吸心跳加速，由於幼兒表達能力較弱，且病況發展往往只需兩到三天，常讓父母措手不及。因此，當幼兒出現重症徵兆，應盡快就醫。

李德敏說，雖然大多數腸病毒感染都屬於輕度病例，但某些類型如71型腸病毒的致死率高達19.3%。近二周以來，腸病毒案例激增，目前兒科診間中，約2成為腸病毒案例，重症案例也隨之而來。

李德敏說明，這名男嬰在5月4日發燒到診所就診，醫師發現其口腔內有水泡，有告知家屬為腸病毒個案，並衛教腸病毒重症前兆，到隔天時，男嬰父母發現男嬰精神活力不好，眼神上吊，短暫喪失意識，和頻繁抽搐等症狀，立即送台中醫院急救，確診為腸病毒重症個案。

李德敏提醒，照顧腸病毒中重症的病童，需要穩定他們的情緒、減少刺激，因此父母的陪伴和安撫非常重要。而院方除了使用免疫球蛋白進行治療外，醫院還會使用生理監視器密切觀察血壓、心跳和呼吸情況，以判斷是否需要轉入加護病房。幸運的是，因較早發現重症前兆，男嬰在住院7天後康復並出院，目前狀況良好。